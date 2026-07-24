Cajuste, il Genoa si tira indietro e il Napoli deve trovare un’altra sistemazione
Pedullà: "Il Genoa ha cercato il centrocampista svedese diverse settimane fa ma poi ha deciso di valutare altri profili". Pessima notizia per Manna
Jens Cajuste non giocherà nel Genoa. Ad annunciarlo Alfredo Pedullà che ai microfoni di Sportitalia ha spiegato come il Grifone abbia mollato la pista che conduce al centrocampista svedese. “Il Genoa ha cercato il centrocampista svedese diverse settimane fa ma poi ha deciso di valutare altri profili“, le parole del giornalista.
Un cambio di strategia da parte del club rossoblu sempre intenzionato ad acquistare un centrocampista. Lo stesso De Rossi, ai microfoni di Sky Sport24, ha ammesso la necessità di ingaggiare un calciatore in quella porzione di campo. “Ci servono un centrocampista ed un attaccante, poi molto dipenderà dalle uscite” le parole del tecnico del Grifone.
Cajuste è reduce dal prestito all’Ipswich Town, in Championship, dove ha collezionato 31 presenze condite da un gol e tre assist. Numeri non sufficienti a convincere il club inglese ad esercitare il riscatto per un calciatore arrivato a Napoli nell’estate del 2025. In azzurro 26 presenze in Serie A, sei in Champions League due in Supercoppa italiana ed una in Coppa Italia.
Il ds Manna dovrà cercare un’altra sistemazione per lo svedese in uscita e nemmeno convocato per il ritiro di Dimaro.