Il Milan vuole anche Gabriel Jesus attaccante dell’Arsenal

Nel calcio cambiano gli scenari in pochissimi secondi. Basti pensare al Milan che è passato in poche settimane dallo stallo più totale agli acquisti milionari di Ramos e Gila. Tuttavia, in attesa di qualche possibile cessione (vedi soprattutto il futuro di Rafael Leao), il club rossonero si starebbe muovendo per regalare a Ruben Amorim un altro grande nome: Gabriel Jesus.

Contatto tra Milan e Arsenal per Gabriel Jesus: si muove anche la Juventus

Secondo come riportato dal media inglease teamtalk.com, il Milan sarebbe in pole position nella corsa al calciatore brasiliano. I dirigenti rossoneri avrebbero già contattato l’Arsenal, che ha già comunicato al giocatore (che ha solo un altro anno di contratto con i ‘Gunners’) di volerlo cedere in questa sessione estiva di calciomercato.

Ma, ovviamente, su un giocatore del genere ci sono altre squadre: dalla Juventus (che avrebbe preso informazioni per presentare all’Arsenal un’offerta da 23 milioni di euro), passando per il Besiktas e per il Fenerbahce (squadre accostate anche a Romelu Lukaku del Napoli). L’interessamento dei team turchi è forte, ma per Gabriel Jesus la Serie A sembra la destinazione più probabile.