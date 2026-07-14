Napoli, Lukaku resta in uscita: Fenerbahce e Galatasaray alla finestra
Matteo Moretto: "Il Napoli è su Favasuli e Fortini. Piacciono moltissimo sia a Allegri sia a Manna, oltre che a De Laurentiis, che preferisce molto di più investire sui giovani piuttosto che su altri profili."
La conferenza di presentazione di Allegri ha dato tanti spunti interessanti e ha ribadito, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la piena sintonia di Max con il progetto Napoli. Adesso è tempo di partire alla volta di Dimaro, dove avrà luogo la prima valutazione del tecnico toscano. Tra i vari profili sotto osservazione c’è sicuramente Romelu Lukaku, il cui futuro è ancora incerto. Ne parla Matteo Moretto su YouTube.