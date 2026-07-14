Napoli, Lukaku resta in uscita: Fenerbahce e Galatasaray alla finestra

Spiega Moretto:

E qui voglio arrivare perché comunque Lukaku, ieri abbiamo parlato e commentato le parole del suo agente Federico Pastorello sul Beşiktaş. In ogni caso Lukaku rimane in uscita.

Quali sono le possibili strade per il suo futuro? Potrebbe anche restare al Napoli per un altro anno e poi, con calma, a condizioni economiche molto più favorevoli per lui e non per il Napoli, lasciare il club magari già a giugno dell’anno prossimo, accordandosi eventualmente già a gennaio.

In ogni caso, Pastorello nelle ultime ore ha dichiarato di non aver avuto contatti con il Beşiktaş. Ma quando noi abbiamo parlato della Turchia qualche giorno, anzi qualche settimana fa, io intendevo soprattutto Galatasaray o Fenerbahçe. Sono questi i due club che oggi potrebbero permettersi Lukaku o comunque avvicinarsi maggiormente alle sue richieste.

Ripeto, la Turchia può essere una possibilità già quest’estate, con Galatasaray e Fenerbahçe in prima fila. Altrimenti, occhio sempre a una possibile uscita più avanti.

Su Favasuli e Fortini

Spiega Moretto:

Ci sono due profili molto interessanti sui quali il Napoli sta lavorando e vogliamo citarli entrambi perché sappiamo con certezza che piacciono moltissimo sia a Massimiliano Allegri sia all’area sportiva guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, oltre che al presidente Aurelio De Laurentiis, che è pronto a investire in ottica futura. Anzi, preferisce molto di più investire sui giovani piuttosto che su altri profili.

Questi due giovani sono Costantino Favasuli (sponsorizzato dal Napolista), classe 2004, di proprietà della Fiorentina, reduce dall’esperienza al Catanzaro, e Niccolò Fortini, classe 2006, terzino sinistro della Fiorentina. In passato Fortini è stato seguito anche dalla Roma e da altre squadre. È uno dei giovani più interessanti nel suo ruolo. Ad oggi, però, il Napoli segue con grande attenzione sia Favasuli sia Fortini, entrambi molto apprezzati dalla dirigenza azzurra.