Leao ai saluti con il Milan? Dalla bio di Instagram scomparsi i rossoneri

Rafa Leao è al centro di numerose voci di mercato e potrebbe lasciare il Milan in estate: il gesto dell'esterno sui social può essere un indizio

Poco più di un quarto d’ora – recupero compreso – senza incidere. Si è chiuso così il Mondiale di Rafa Leao, subentrato ieri sullo 0-0 durato fino al gol beffa di Merino nei minuti di recupero della gara. E così il Portogallo è tornato a casa ed il numero 10 del Milan ha dovuto ingoiare l’amaro boccone al pari dei compagni di squadra, in primis Cristiano Ronaldo, in lacrime a fine gara, al su ultimo Mondiale.

Ora un po’ di vacanza per l’esterno lusitano, giorni di relax per smaltire le tossine di una stagione tutt’altro che positiva. Dal Milan, utilizzato fuori ruolo da Max Allegri ma ugualmente capace di realizzare nove gol con tre assist in 29 presenze, al Portogallo, dove ha recitato una parte da comprimario in questa rassegna iridata con cinque scampoli di gare conditi da una rete ed un assist.

Leao, quale futuro: Jorge Mendes al lavoro

Ma quale sarà il futuro di Leao? Il nuovo corso di Ruben Amorin lascia tutto in essere. Il nuovo tecnico non ha ancora espresso le sue intenzioni in vista della prossima stagione, tantomeno si è esposto sul suo connazionale, un valore del Milan comunque da preservare. Se in via Aldo Rossi nessuna decisione è stata presa riguardo il futuro di Rafa, un indizio potrebbe arrivare dallo stesso calciatore.

Nella bio del suo profilo Instagram è infatti scomparso ogni riferimento al Milan. C’è solo il Portogallo per quanto riguarda il calcio e chissà che Leao con questa mossa non abbia deciso di chiudere in maniera definitiva la sua esperienza in rossonero. D’altronde il numero 10 è al centro di numerose voci di mercato – sia per quanto riguarda un futuro ancora in Serie A che all’estero – e Jorge Mendes, il suo potente procuratore, è già al lavoro per trovargli una sistemazione.