Gila al Milan, un’operazione complessiva da 85 milioni (comprensiva di ingaggio e commissione)

Mario Gila sarà un nuovo calciatore del Milan. I rossoneri hanno raggiunto l’accordo con il difensore spagnolo e la Lazio. Anche il Napoli era interessato al giocatore, ma non voleva prenderlo alle richieste dei biancocelesti e avrebbe dovuto effettuare prima delle cessioni.

Le cifre e il contratto per portare Gila al Milan

Come riportato da Il Messaggero, Gila arriva al Milan per 27,5 milioni + 2,5 milioni spesi per il giovane della Primavera della Lazio Lorenzo Calvani. Al Real Madrid il 50%, ovvero 13,5 milioni.

Operazione complessiva dunque da 30 milioni. La Gazzetta dello Sport scrive che col giocatore è stato trovato un accordo per un contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione (cioè una decina lordi a stagione). Più, scriveva sempre la Gazzetta, 5 milioni di euro di commissione al procuratore. In tutto, se consideriamo i cinque anni, da 85 milioni di euro.

Per i rossoneri è il secondo acquisto dell’estate dopo Gonçalo Ramos, pagato circa 70 milioni dal Psg.