Napoli, Manna non molla Frattesi: pressing continuo sul centrocampista dell’Inter, mentre Roma e Juve si defilano

Il centrocampista è in uscita da Milano e, secondo Repubblica, il Napoli non ha mai spento i riflettori: contatti costanti con l'entourage e una corsia sempre più libera, ora che due delle rivali si sono tirate indietro.

Il pressing del Napoli su Davide Frattesi non si ferma. Il centrocampista è in uscita dall’Inter e il club azzurro, come riporta l’edizione odierna di Repubblica, resta in pressing continuo sull’azzurro di Chivu. Anzi, secondo il quotidiano il quadro si semplifica: “Il Napoli resta in pressing su Davide Frattesi dell’Inter. Roma e Juve si defilano”. Due concorrenti in meno per Giovanni Manna, che su questa pista lavora da tempo insieme ad Allegri.

Frattesi-Napoli: cosa filtra

Il direttore sportivo azzurro tiene vivi i contatti con l’entourage del giocatore, convinto che Frattesi possa dare qualità, inserimenti e dinamismo alla mediana. Non è una novità dell’ultimo minuto: si tratta di un ritorno di fiamma il cui esito dipende soprattutto dagli incastri a centrocampo. L’ostacolo resta il prezzo: l’Inter valuta il cartellino intorno ai 35 milioni e non ha alcuna intenzione di fare sconti a una rivale diretta per lo scudetto.

Il nodo uscite: Anguissa e Lobotka

Perché il vero snodo dell’operazione è sul fronte delle cessioni. Allegri ha individuato in Frattesi il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Frank Anguissa, e non a caso lo stesso quotidiano segnala che il camerunese e Lobotka — entrambi in scadenza il prossimo anno — potrebbero salutare: alla Juventus di Spalletti, che li conosce bene, sono due nomi tutt’altro che da scartare. Il Napoli, del resto, si muove secondo la nuova linea del club, quella per cui prima si vende e poi si compra: l’affondo su Frattesi passerà quasi certamente dalla partenza di uno dei due mediani.

Le alternative

Manna, comunque, non mette tutte le uova nello stesso paniere: per la mediana restano sul taccuino anche altri profili, come il brasiliano Gabriel Sará del Galatasaray. Ma il nome in cima alla lista, oggi, resta quello di Frattesi: con Roma e Juve defilate, il Napoli ha campo più libero per provare l’affondo. Serviranno, però, i tempi giusti — e almeno una cessione pesante — per trasformare il pressing in un colpo vero.