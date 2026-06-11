Napoli-Frattesi pista concreta: piace sia a Manna che ad Allegri

Moretto su YouTube: "E occhio sempre un po’ anche alla Juventus, ma semplicemente perché è un calciatore stimato da Spalletti, che comunque lo ha utilizzato molto in Nazionale"

Che il Napoli farà un restyling del centrocampo è cosa nota: Anguissa, dopo quattro anni di onorata carriera, è in bilico e logicamente gli azzurri si stanno già guardando intorno. Tra le alternative spunta Frattesi dell’Inter. Il punto di Matteo Moretto. Napoli su Frattesi: dettagli

Riporta Moretto:

“In questo caso sarebbe da fare un po’ un borsino, il borsino Frattesi, perché in realtà è un calciatore che tutto il mondo sa che è in uscita, è un calciatore che tutto il mondo sa che al 100% cambierà squadra quest’estate, quindi è normale che si possano susseguire voci, rumors e contatti.

La Roma ad oggi è molto molto fredda, come ti dicevo, ha altre priorità. Il Napoli c’è perché è un profilo che piace sia al direttore sportivo Giovanni Manna sia a Massimiliano Allegri, il prossimo futuro allenatore del Napoli. Il Napoli c’è ed è una pista concreta.”

Occhio alla Juventus

Infine, sull’interessamento della Juve:

“Il Nottingham negli ultimi giorni si è rifatto vivo, è vero, c’è, però non è una priorità per Frattesi, da quello che posso sapere io. E occhio sempre un po’ anche alla Juventus, ma semplicemente perché è un calciatore stimato da Spalletti, che comunque lo ha utilizzato molto in nazionale. Ma da qui a dire che ci sia una trattativa, da qui a dire che ci siano contatti tra club eccetera, assolutamente no. Ad oggi assolutamente no. Vedremo poi in futuro come andrà, però è un borsino quello di Frattesi, quindi lo aggiorneremo mano a mano.”