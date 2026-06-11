Napoli, ritorno di fiamma per Frattesi: tutto dipende dal futuro di Anguissa

Il rebus del centrocampo sarà uno dei tanti grattacapi da risolvere per Manna e Allegri. Cosa farà De Bruyne? Ci sarà il rinnovo di McTominay? E poi, soprattutto, Anguissa deciderà di restare? Sono molte le voci che si susseguono sul futuro del centrocampista camerunese, ma nessuna sembra in grado di sciogliere definitivamente il dubbio. La stagione del numero 99 azzurro è stata travagliata e, nonostante un avvio a dir poco fenomenale, il rendimento è calato nel finale, complice anche l’infortunio rimediato in nazionale nel mese di novembre.

In caso di partenza di Anguissa, il Napoli potrebbe tornare con decisione su Frattesi. Il punto di Di Marzio.

Napoli, potrebbe riaprirsi la pista Frattesi

Spiega Di Marzio:

“Su Frattesi, destinato a lasciare l’Inter in questa sessione di mercato, iniziano a registrarsi i primi segnali di interesse. Tra i club che hanno effettuato un sondaggio c’è il Nottingham Forest, che è tornato a informarsi sul centrocampista dopo averlo già seguito con attenzione nella finestra invernale.

Sul giocatore potrebbe però inserirsi anche il Napoli nel caso in cui Anguissa dovesse partire. Il direttore sportivo Manna, infatti, ha sempre apprezzato le qualità dell’ex Sassuolo. Anche Allegri lo aveva indicato tra i profili graditi la scorsa estate, quando tra le parti si era parlato di una possibile operazione che avrebbe coinvolto Frattesi e Fofana.

Al momento si tratta di uno scenario strettamente legato al destino del centrocampista camerunese e alle valutazioni che la società azzurra porterà avanti nelle prossime settimane.”

Il caso Vergara

Parlando di italiani in maglia Napoli, tiene banco anche il futuro di Antonio Vergara, accostato a diversi club tra cui Como e Tottenham. Secondo il Corriere dello Sport, invece, potrebbe restare in azzurro. Secondo Mandarini, l’interpretazione più plausibile è che Vergara sia pronto a compiere il definitivo salto di qualità sotto la guida di Allegri, continuando al tempo stesso a inseguire il sogno della Nazionale dopo aver già preso parte a una delle celebri cene organizzate da Gattuso. L’obiettivo sarà trovare una collocazione tattica stabile e quella continuità che l’infortunio ne aveva rallentato la crescita.

Una considerazione guadagnata sul campo grazie alla sua determinazione e a una personalità spiccata, dopo essere stato vicino a lasciare il club in prestito durante il mercato di gennaio. Nel corso della stagione è riuscito a lasciare il segno in tutte le competizioni, adattandosi con efficacia al ruolo di trequartista destro nel 3-4-2-1.

Adesso, secondo il quotidiano, all’orizzonte potrebbe esserci una stagione da mezzala. Una prospettiva che dipenderà dalle valutazioni di Allegri e dal percorso di crescita del giocatore: per il momento, meglio attendere gli sviluppi.