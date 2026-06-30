Mercato Napoli, il “bluff” di Manna sul terzino: “Siamo a posto”, ma il rinforzo si cerca

Il ds annuncia Allegri entro il 1° luglio e parla di Gila e Rabiot. Ma per l'esperto Matteo Moretto, dietro il "siamo a posto sulla fascia" c'è la volontà di prendere un esterno: Khalaili in pole, e spunta pure Dodô.

Sul calciomercato del Napoli, Giovanni Manna ha fatto il punto — ma forse ha anche bluffato. Il direttore sportivo azzurro ha parlato del nuovo corso (su tutto, l’arrivo di Allegri e i nomi Gila e Rabiot), ma su un punto — la fascia destra — secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto avrebbe gettato fumo negli occhi.

Calciomercato Napoli: il “bluff” di Manna sul terzino?

Il nodo è l’esterno destro. In pubblico Manna ha frenato, dicendo in sostanza “siamo a posto così” e mostrandosi poco aperto, ad esempio, a Dodô della Fiorentina. Ma per Moretto, che ha fatto il punto via YouTube, è una cortina di fumo: “È vero che Manna in pubblico ha detto ‘siamo a posto così’, ma ti assicuro che la volontà di arrivare a un rinforzo c’è“. Insomma, il Napoli vuole intervenire sulla corsia, oltre che in difesa — proprio come ripetiamo da settimane raccontando i nomi nel mirino del nuovo Napoli di Allegri.

Khalaili in pole, e il nome a sorpresa Dodô

I profili sono due. Il primo, ribadisce Moretto, è Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, l’esterno israeliano in cima alla lista (e conteso con l’Inter). Il secondo, o comunque uno dei profili in lista, “potrebbe essere Dodô“, il terzino brasiliano della Fiorentina, anche se “ad oggi non c’è nulla di avanzato: è una situazione da monitorare”. Per il brasiliano, del resto, si parla di una sfida tra il Napoli e club esteri. E se la pista si complicasse, resta vivo il casting per la “controfigura” di Di Lorenzo, con Norton-Cuffy tra i favoriti.

Gila per la difesa e Allegri ufficiale entro il 1° luglio

Sul reparto arretrato, il prescelto resta Mario Gila, il difensore spagnolo della Lazio: c’è la volontà, ma manca ancora l’accordo tra i club. Per il resto, la sensazione di Moretto è che gli azzurri non abbiano fretta: “Il Napoli non ha fretta, in nessun senso e in nessun caso. Ha sicuramente fretta di ufficializzare Massimiliano Allegri, ma per il resto credo che questa settimana sarà importante proprio per l’allenatore“. Tradotto: prima la firma del tecnico — attesa entro il 1° luglio — poi gli affondi sul mercato. Anche perché, “a posto così” o meno, un esterno il Napoli lo prenderà.