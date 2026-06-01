Gila, Dodo e Kovar: gli uomini in lista per il nuovo Napoli di Allegri

Il mercato del Napoli entra nel vivo, e ha un obiettivo chiaro: dare a Massimiliano Allegri una rosa su misura. Il Corriere dello Sport fa il punto reparto per reparto, e il quadro che emerge è quello di un mercato mirato, fatto di occasioni e di nomi seguiti da tempo. Del resto lo avevamo anticipato: nessuna rivoluzione, il Napoli farà un mercato mirato, con Khalaili e Gila tra i pallini.

La difesa: via Juan Jesus, idea Gila

Il reparto che più “agita le acque” è la difesa. Juan Jesus andrà via a parametro zero: il 30 giugno sarà ufficialmente svincolato e il suo addio è ormai cosa fatta. Per sostituirlo, il club segue da tempo Mario Gila, centrale della Lazio: valutazione intorno ai 25 milioni, contratto in scadenza nel 2028 e nessuna intenzione di rinnovare. Per questo, scrive il CdS, potrebbe essere “l’estate propizia per trattare con Lotito”, anche se il presidente biancoceleste resta “un osso sempre molto duro”. Gila — catalano di Barcellona, ex Real Madrid (che conserva una percentuale sulla rivendita), 26 anni ad agosto e quattro stagioni di Serie A alle spalle — è il profilo giovane ed esperto che piace.

La fascia: Khalaili o Dodo per Di Lorenzo

Sulla corsia destra serve un terzino da affiancare a Di Lorenzo. Il nome seguito da più tempo è quello di Anan Khalaili, esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise, 21 anni, valutato circa 25 milioni. Ma di recente si è inserita una pista più “pronta all’uso“: quella per Dodo, per cui il Napoli sfida la Roma di Gasperini. Il brasiliano della Fiorentina, 27 anni, ha il contratto in scadenza nel 2027 e nessun rinnovo in vista: un’occasione da circa 15 milioni. L’ostacolo è la concorrenza giallorossa, dato che Gasperini sogna un asse destro tutto brasiliano con Wesley.

La porta: spunta Kovar, Meret in bilico

Il capitolo più delicato è quello del portiere. Il CdS lancia un nome nuovo: Matej Kovar, titolare della Repubblica Ceca al Mondiale, 26 anni, vecchia conoscenza degli azzurri per la sfida in Champions nella “tremenda notte di Eindhoven”. È di proprietà del Bayer Leverkusen, che lo aveva girato in prestito al PSV per 7 milioni. Una pista che avevamo già raccontato come l’idea pronta in caso di addio di Meret. Già, perché tutto ruota attorno ad Alex Meret, 29 anni, reduce da una stagione di infortuni e dall’alternanza con Milinkovic-Savic (anche lui un investimento ricco, voluto da Conte, sotto contratto fino al 2030). Il contratto di Meret scade nel 2027 e la sua situazione, scrive il quotidiano, “è da chiarire in base alle indicazioni di Allegri”.