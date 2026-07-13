Alajbegovic, niente Napoli: ha accettato l’Atalanta, che offrirà 20 milioni più bonus al Leverkusen (Pedullà)

Il club tedesco chiede di più per il bosniaco classe 2007, ma Giuntoli insiste. Era finito nei radar di Napoli, Roma e Milan.

Kerim Alajbegovic non dovrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli, nonostante gli azzurri erano tra le squadre che lo stavano seguendo con maggior insistenza, insieme alla Roma e al Milan. Il giornalista Alfredo Pedullà ha comunicato che il giocatore è vicino a indossare la maglia dell’Atalanta nella prossima stagione, anche se manca ancora l’accordo col Bayer Leverkusen.

Alajbegovic vicino all’Atalanta, sfuma l’ipotesi Napoli

Pedullà scrive sul suo sito che il Napoli ha sondato l’esterno bosniaco negli scorsi mesi, ma si è fermato a un semplice interesse poiché deve necessariamente cedere prima di fare nuovi acquisti (unica eccezione Zeballos, che è stato già bloccato). Per l’Atalanta Alajbegovic è diventato negli ultimi giorni un obiettivo concreto e il calciatore pare abbia già accettato la destinazione:

L’Atalanta partirà da una proposta di 20 milioni più bonus, il Bayer Leverkusen chiede di più: gli indizi sulla Dea non sono definitivi, ma molto chiari.

Il giornalista ha aggiunto in un tweet che la Dea è convinta che con Sarri il classe 2007 potrebbe diventare un fuoriclasse.