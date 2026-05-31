Alajbegovic e la Serie A: “Inter, Roma, Napoli e Juve sono squadre top, vediamo che succede”

Il “tornado bosniaco”, il “boia dell’Italia” — chiamatelo come volete — Kerim Alajbegović è un predestinato, uno di quelli destinati a far parlare di sé, un po’ come lo era Khvicha Kvaratskhelia. Classe 2007, talento e personalità da vendere, ha praticamente aperto alla Serie A.

Probabilmente si tratta di un passaggio intermedio verso lidi più prestigiosi, ma intanto la disponibilità a un trasferimento c’è. Tra le squadre interessate a lui, ricordiamo anche il Napoli, che lui stesso considera un “top club”. Ecco le sue parole.

Le parole di Alajbegovic

A SportMediaset:

“La Serie A è un bel campionato, mi piace, ci sono tante squadre forti. Vedremo cosa succederà ma mi piace come campionato. Inter, Roma, Napoli e Juve sono squadre top, vediamo che succede. Sarei pronto per un top club italiano in Serie A o anche per un altro campionato importante”.

Perché sarebbe perfetto per Allegri

Come già detto più volte, Allegri, nonostante la narrazione diffusa, non ha mai mortificato il talento. Anzi, il fatto che De Bruyne fosse considerato un “regalo per lui” è indicativo del fatto che la società avesse ben chiaro che, con il livornese, sarebbe stato messo al centro del progetto. Poi sappiamo tutti com’è andata.

L’allenatore in pectore del Napoli ha lanciato, sentite bene, 19 giovani, tra cui spiccano Yildiz, Soule, Huijsen e Kean, giusto per citare alcuni nomi che conosciamo bene. Ergo, Alajbegović avrebbe il contesto ideale per sviluppare le proprie qualità.

Al momento il ragazzo del Salisburgo vale circa 22 milioni di euro, ma è chiaro che il club austriaco potrebbe chiedere una cifra più alta. Vedremo se ci saranno margini.