Milan, già 100 milioni spesi ed è in arrivo Alajbegovic

Milan scatenato sul mercato. Soltanto ieri è stato presentato ufficialmente alla stampa Ruben Amorim ma il club rossonero, dopo l’epurazione dirigenziale, sembra non conosca freni sul mercato. Il nuovo bomber sarà Gonçalo Ramos, arrivato in rossonero in cambio di un assegno da circa 75 milioni di euro totali tra parte fissa e bonus.

In difesa, invece, il rinforzo sarà Mario Gila. Difensore centrale della Lazio, seguito dal Napoli per diverse settimane fino a trovare un accordo con il calciatore, il Milan ha approfittato dell’impasse tra partenopei e biancocelesti per anticipare tutti e chiudere la trattativa per circa 30 milioni di euro con ingaggio da cinque netti al difensore.

Milan, dopo Gila assalto ad Alajbegovic

Due pedine per sistemare la difesa e l’attacco ma sembra proprio che il Milan sia pronto a rinforzare anche le corsie laterali. Amorim considera importanti sia Pulisic che Saelemaekers oltre Chukwueze che resterà a Milanello ma il nuovo obiettivo è Alajbegovic. Lo riporta Nicolò Schira sul suo account X svelando anche i dettagli dell’operazione.

Kerim #Alajbegović is among #ACMilan’s target for the winger role. #Milan are ready to open negotiations with #BayerLeverkusen. Positive first talks with Alajbegović’s agents. Behind The Scenes: Milan are in action since March, when Moncada monitored him during Wales-Bosnia https://t.co/J9HrXl5ozW — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 9, 2026

“Kerim Alajbegović è tra gli obiettivi del Milan per il ruolo di esterno offensivo. Il club rossonero è pronto ad aprire una trattativa con il Bayer Leverkusen. I primi contatti con gli agenti del giocatore sono stati positivi.

Retroscena: il Milan si muove sul talento bosniaco già dallo scorso marzo, quando Geoffrey Moncada lo osservò dal vivo durante la partita Galles-Bosnia”.

Classe 2007, un talento di appena 18 anni finito nelle scorse settimane sia nel mirino del Napoli che della Roma. Ed ora sembra proprio che il giovane nazionale bosniaco possa vestire il rossonero. Un Milan molto attivo sul mercato, quindi, al contrario del Napoli fermo al palo.