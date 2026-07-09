Milan, già 100 milioni spesi ed è in arrivo Alajbegovic

Il Milan non si ferma più: Cardinale scatenato, pronto il terzo colpo dopo Gonçalo Ramos e Gila (Schira).

Milan, già 100 milioni spesi ed è in arrivo Alajbegovic

German born Bosnia-Herzegovina's defender Kerim Alajbegovic celebrates scoring the team's winning penalty during the FIFA World Cup qualification semi-final football match between Wales and Bosnia and Herzegovina, at Cardiff City Stadium, in Cardiff, on March 26, 2026. Darren Staples / AFP

Milan scatenato sul mercato. Soltanto ieri è stato presentato ufficialmente alla stampa Ruben Amorim ma il club rossonero, dopo l’epurazione dirigenziale, sembra non conosca freni sul mercato. Il nuovo bomber sarà Gonçalo Ramos, arrivato in rossonero in cambio di un assegno da circa 75 milioni di euro totali tra parte fissa e bonus.

In difesa, invece, il rinforzo sarà Mario Gila. Difensore centrale della Lazio, seguito dal Napoli per diverse settimane fino a trovare un accordo con il calciatore, il Milan ha approfittato dell’impasse tra partenopei e biancocelesti per anticipare tutti e chiudere la trattativa per circa 30 milioni di euro con ingaggio da cinque netti al difensore.

Amorim

Milan, dopo Gila assalto ad Alajbegovic

Due pedine per sistemare la difesa e l’attacco ma sembra proprio che il Milan sia pronto a rinforzare anche le corsie laterali. Amorim considera importanti sia Pulisic che Saelemaekers oltre Chukwueze che resterà a Milanello ma il nuovo obiettivo è Alajbegovic. Lo riporta Nicolò Schira sul suo account X svelando anche i dettagli dell’operazione.

Kerim Alajbegović è tra gli obiettivi del Milan per il ruolo di esterno offensivo. Il club rossonero è pronto ad aprire una trattativa con il Bayer Leverkusen. I primi contatti con gli agenti del giocatore sono stati positivi.

Mario Gila difensore della Lazio

Retroscena: il Milan si muove sul talento bosniaco già dallo scorso marzo, quando Geoffrey Moncada lo osservò dal vivo durante la partita Galles-Bosnia”.

Classe 2007, un talento di appena 18 anni finito nelle scorse settimane sia nel mirino del Napoli che della Roma. Ed ora sembra proprio che il giovane nazionale bosniaco possa vestire il rossonero. Un Milan molto attivo sul mercato, quindi, al contrario del Napoli fermo al palo.