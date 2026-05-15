Con Alajbegovic il Napoli prova a riempire la casella di Kvaratskhelia

Gli esperimenti Okafor e Lang sono stati fallimentari, Alisson Santos ha portato qualcosa in più ma avrà bisogno di un'alternativa. Il bosniaco classe 2007 del Salisburgo costa 25 milioni e serve a ringiovanire la rosa.

Il Napoli vorrebbe ringiovanire la rosa in vista della prossima stagione e uno dei calciatori che sta seguendo è Kerim Alajbegovic del Salisburgo. Il trequartista/esterno sinistro classe 2007 bosniaco ha un contratto fino al 2029 con la squadra austriaca, che lo ha comprato la scorsa estate per poco più di 2 milioni dal Bayer Leverkusen.

Chi è Alajbegovic, la giovane promessa del calcio bosniaco

Sbocciato nelle giovanili prima del Colonia e poi del Bayer Leverkusen, Alajbegovic ha esordito tra i professionisti lo scorso 23 luglio, nei preliminari di Champions. È un calciatore ambidestro, molto bravo nel dribbling e nell’uno contro uno. Quest’anno ha collezionato 43 presenze, segnando 12 gol e fornendo 4 assist, giocando un totale di 2592 minuti. In campionato, è rimasto in panchina soltanto in tre partite.

Ha inoltre militato nelle Nazionali bosniache giovanili, dall’Under 15 all’Under 21, prima di essere chiamato lo scorso 18 agosto per la sua prima convocazione con la Nazionale maggiore, esordendo il 6 settembre contro San Marino per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e realizzando un gol. La sua partita più importante, però, è stata contro il Galles, semifinale playoff per i Mondiali; subentrato nel secondo tempo, ha fornito a Dzeko l’assist per l’1-1, prima di segnare il rigore decisivo per accedere alla finale, dove la Bosnia ha battuto l’Italia. In totale, ha disputato finora 8 match con la sua Nazionale, segnando un gol, quello appunto contro il San Marino.

Il Napoli cerca ancora il sostituto di Kvara (e chi può alternarsi ad Alisson Santos)

Oltre a svecchiare la rosa e a ridurre la media età (28, la più vecchia in Serie A), al Napoli uno come Alajbegovic serve anche per provare a trovare un erede di Khvicha Kvaratskhelia. Da quando il georgiano è andato via a gennaio 2025 per aggregarsi al Psg, gli azzurri hanno provato a sostituirlo con Noah Okafor, mossa che si è rivelata fallimentare, poi con Noa Lang, che non ha reso per i 25 milioni che è stato pagato e spedito in prestito al Galatasaray, poi con Alisson Santos, preso in prestito con diritto di riscatto (16 milioni) dallo Sporting Lisbona.

Quest’ultimo è stato il giocatore maggiormente all’altezza rispetto agli altri due, ma ha bisogno anche di alternarsi a qualcuno, visto che il Napoli giocherà in Europa il prossimo anno insieme alla Supercoppa, dunque avrà ben quattro competizioni da gestire. E uno come Alajbegovic potrebbe essere un vice di lusso, o anche il titolare. Per meno di 25 milioni non si prende (c’è anche la Roma interessata, che sta usando Pjanic come intermediario); per quanto ha fatto vedere in questa stagione e considerando i prezzi dei giocatori offensivi sul mercato, li vale tutti.