Napoli, le cessioni in vista sono almeno venti: da Milinkovic-Savic a Lindstrom e Cajuste

La Gazzetta scrive che si dovranno piazzare una dozzina di giovani tra cessioni definitive e prestiti, più altri calciatori rientrati alla base, come Folorunsho e Zerbin. Occhio anche a Olivera e Giovane.

Prima di fare nuovi acquisti, la missione del Napoli sarà cedere gli esuberi. Gli azzurri contano al momento una rosa di 47 giocatori, “almeno 25 andranno piazzati” ha dichiarato il patron De Laurentiis alla presentazione della nuova maglia per la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport fa il punto su quali sono, al momento, i calciatori più propensi alle cessioni.

Il Napoli dovrà cedere tanti giocatori prima di iniziare il mercato in entrata

Antonio Giordano scrive sull’edizione odierna del quotidiano:

C’è da dedicarsi a quella dozzina circa di giovanotti (Ambrosino, Barido, Cioffi, Coli Saco, D’avino, Ferrante, Iaccarino, Obaretin, Russo, Sgarbi, Vigliotti) che aspettano di potersi giocare le proprie chances e così ridurre da 25 a 13 le necessità di cassa. I portieri sono quattro ma sull’uscio, con la valigia, si intravede Vanja Milinkovic-Savic, ma bisognerà pure rispettare quei 21 milioni investiti nello shopping compulsivo delle ultime stagioni. C’è una difesa che tracima di esterni: un anno fa, Olivera è stato assai vicino all’Atletico Madrid e la finestra con la Spagna è rimasta socchiusa, con la possibilità però di farci entrare stavolta Molina. E Mazzocchi e Marianucci attendono di capire cosa possa succedere.

Le situazioni più complicate restano a centrocampo e in attacco. Continua la Gazzetta:

I venticinque milioni per Lindstrom o i dieci per Cajuste, Folorunsho che è tornato da Cagliari, Zerbin. Romelu Lukaku ha quel contratto da otto milioni e mezzo (e sarebbero dodici lordi) che magari il Mondiale può rimettere in circolazione: poi, c’è da intuire nella palla di vetro cosa sarà di Giovane, che rischia di restare chiuso di nuovo da Hojlund e da Lucca, 35 milioni di euro che hanno bisogno di essere lustrati uno sull’altro, magari anche di Lang, che però Allegri vorrebbe osservare tra Dimaro e Castel di Sangro.