Adani impazzisce al gol di Messi, ma è il silenzio di Rimedio a fare rumore: “Ogni altra parola sarebbe superflua”

La reazione di Adani al gol di Messi è già virale, ma il vero colpo di teatro lo firma il silenzio del suo compagno di telecronaca. Durante Argentina-Capo Verde, sulla diretta Rai, la rete della Pulce fa esplodere Daniele Adani in un fiume di parole; al culmine, Alberto Rimedio taglia corto con una frase destinata a far discutere più dello sfogo stesso: “E visto che ogni altra parola sarebbe superflua… ce lo godiamo in silenzio, il replay”.

Adani impazzisce al gol di Messi: “Un alfajor sotto la traversa”

Siamo al 29′ del primo tempo. Messi stoppa di esterno sinistro “con una carezza” e in una frazione di secondo piazza il pallone nell’unico spazio utile. Adani non si trattiene: “A che cosa serviva il cooling break? A idratare il numero dieci! Tutto il caldo torrido della Florida! La palla messa perfettamente in profondità, lo stop, e sotto la traversa!”. L’ex difensore paragona la prodezza a un alfajor, il dolcetto ripieno diffusissimo in Sudamerica, ed esalta “il più grande giocatore che il calcio ci ha dato in dono”. Un registro che non è una novità per lui, capace di trasformare ogni analisi in liturgia: lo stesso che lo aveva portato a postare un video di Maradona con un “perdonali, perché non sanno quello che fanno”

La reazione di Rimedio: l’understatement che diventa il vero commento

Finito lo sfogo, non c’è molto da aggiungere, e Rimedio lo sa. Resta in punta di piedi e chiude quel momento enfatico con l’unica mossa saggia: lasciar parlare le immagini. “Ce lo godiamo in silenzio, il replay”. Una scelta che ha diviso: da un lato chi ha apprezzato la misura del telecronista, dall’altro chi ha rivolto critiche aspre all’opinionista e alla stessa Rai, accusata di offrire un “palcoscenico personale” per “show ridicoli”. Non è la prima volta che il suo stile spacca il pubblico: c’è persino chi, come Zazzaroni, ha ironizzato di essere disposto a pagare pur di vedere la Nazionale di Allegri commentata da Adani

Il contorno: l’Argentina soffre, Capo Verde sfiora l’impresa

Il gol di Messi vale il momentaneo vantaggio dei campioni del mondo e regala l’illusione di una gara in discesa. Illusione che svanisce in fretta: l’Argentina soffre tantissimo e passa solo 3-2 ai supplementari, con Capo Verde a un passo dall’impresa storica. Il bernoccolo sulla fronte di Messi e il sospiro di sollievo del “Dibu” Martinez raccontano il pathos di una partita tutt’altro che scontata — proprio come aveva avvertito lo stesso Messi, che alla vigilia aveva ammonito: “Capo Verde? Partita dura, spesso sottovalutiamo le nazionali in base al loro nome”. Del resto la Pulce, in questo Mondiale, aveva già mostrato di essere umana quando aveva sbagliato un rigore contro l’Austria prima di segnare l’1-0. Alla fine l’Argentina va agli ottavi, ma che spavento. E ad Adani, per una volta, ha risposto meglio il silenzio.