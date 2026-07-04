Pazzesco ai Mondiali, l’Argentina soffre con Capo Verde: vince 3-2 ai supplementari

Partita incredibile a Miami tra Argentina e Capo Verde. Ha vinto l’Argentina 3-2 ai supplementari ma che sofferenza. Doveva essere una passeggiata di salute per i campioni del mondo e invece è stata una partita a tratti angosciante per gli argentini. Che sono stati raggiunti due volte dopo essere andati in vantaggio prima con Messi (splendido il suo gol) e poi con Lisandro Martinez all’inizio del primo tempo supplementare. Ma Capo Verde ha sempre reagito. La seconda volta, ai supplementari, ha pareggiato con un gol strepitoso di Lopes Cabral. La rete decisiva è arrivata nel secondo tempo supplementare con colpo di testa di Romero. A salvare l’Argentina è stato nel finale Dibu Martinez con due interventi da dieci e lode.

È stata la partita più emozionante di questi Mondiali che si confermano una fucina di emozioni. Un match di cui si parlerà a lungo. Capo Verde è di gran lunga la principale sorpresa del torneo. Bellissima la prestazioni, splendidi i tifosi sugli spalti.

Per la Nazionale di Scaloni una brusca frenata che può essere anche salutare. La prossima partita, contro l’Egitto agli ottavi, sarà più abbordabile.