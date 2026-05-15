Zazzaroni: “Pagherei per vedere la Nazionale di Allegri commentata da Adani”

La notizia della settimana – oltre al pastrocchio all’italiana sul derby spostato a mezzogiorno per la pressione degli ultrà della Roma (cui si è piegata la Prefettura) – è certamente il Milan. La polveriera Milan. Ieri la notizia della giornata è stata l’informatissimo articolo della giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo sulla rottura tra Ibrahimovic e Allegri, sulle continue intromissioni tecnico-tattiche da parte di Ibra che chiama direttamente i calciatori e dice loro cosa fare.

Ci torna Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport. Scrive che Allegri andrà via se le cose non cambieranno, se non si farà pulizia in seno alla società. Come detto ieri a Sky Sport, Allegri potrebbe rimanere solo nel caso in cui Cardinale si affidasse a Galliani. Altrimenti le strade tra Max e il club rossonero si separeranno.

Zazzaroni scrive che:

Max preferirebbe andarsene dopo aver conquistato il posto Champions e non la qualificazione all’Europa League che rappresenta comunque un progresso rispetto all’ultima stagione. Un miglioramento non particolarmente esaltante, per carità.

Allegri resterebbe al Milan solo se tornasse Galliani

Resta il nodo Nazionale. Malagò – favoritissimo per la prossima presidenza della Federcalcio – considera Allegri uno dei papabili alla panchina della Nazionale. Zazzaroni lo definisce

uno dei nomi più caldi nella lista-Malagò per la panchina della Nazionale; lista molto ristretta: non contempla Guardiola che al City ha ancora un anno a 28 milioni netti e tra pochi giorni deciderà se proseguire o fermarsi un po’.

E aggiunge:

Certo che per vedere la Nazionale di Allegri commentata da Adani pagherei…

Inutile aggiungere che Adani è il segretario del partito dei detrattori di Allegri. Il Corriere della Sera ieri ha scritto anche che Ibra ente di continuo Cassano che detesta il livornese e conduce una trasmissione proprio con Adani. Chissà che Ibra non senta pure l’ex difensore del Brescia.Allegri è diventata ormai un’ossessione in questo Paese.