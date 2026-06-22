Messi sbaglia il rigore contro l’Austria poi segna l’1-0

Messi stacca Klose nella classifica marcatori dei Mondiali

Alla fine ce l’ha fatta. Leo Messi ha segnato il gol dell’1-0 all’Austria al minuto 38 della seconda gara del girone. Bellissimo tocco su cross di Facundo Medina. Il fuoriclasse ha così riscattato il rigore sbagliato dopo appena otto minuti.

Era tutto pronto per la grande celebrazione di Leo Messi dopo la tripletta segnata all’Algeria (ma anche le polemiche per la sua mancata espulsione). Un suo gol avrebbe proiettato il numero dieci dell’Argentina in testa alla classifica marcatori di tutti i tempi dei Mondiali. Dopo appena otto minuti di Argentina-Austria è stato assegnato un calcio di rigore ai campioni del mondo. Il rigore è arrivato dopo revisione del Var per un fallo su Lautaro Martinez in area. Il fallo ci poteva stare: una doppia entrata sull’argentino lanciato a rete. Lautaro ovviamente ha dato vita a una performance di arte drammatica che Strehler avrebbe apprezzato. È stato premiato perché il Var è intervenuto e ha cambiato la decisione dell’arbitro che non aveva fischiato il rigore.

Dal dischetto è andato Leo Messi che però ha angolato troppo e ha messo a lato. Per ora, quindi, niente gol di Messi ma siamo appena all’inizio del match. Al minuto 18, Messi si è divorato il vantaggio da solo davanti al portiere dopo una serpentina delle sue: sul più bello, però, è stato anticipato da Alaba, anche perché ha provato ancora a dribblare invece di tirare direttamente.

Poi, però, il numero 10 ha colpito ancora.