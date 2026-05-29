Adani posta un video di Maradona e scrive: “Perdonali, perché non sanno quello che fanno”
Nel video si vede Maradona citare i “mediocri che si credono grandi". Chiaro il riferimento ad Allegri
Da quell’accesa lite del 27 aprile 2019 (dopo un Inter-Juventus finita 1-1) e la celebre frase “stanno diventando tutti teorici”, diciamo che il buon Adani non ha proprio più abbandonato i suoi sentimenti critici nei confronti di Allegri. Il livornese, dal canto suo, fa tendenzialmente spallucce.
Ora, dopo la notizia che l’ex Milan sarà il nuovo allenatore del Napoli, Lele Adani ha pubblicato una storia molto eloquente su Instagram.