“Aprì la porta e me la sbatté in faccia”: il ricordo terrorizzato di Walcott sul Capello commissario tecnico

Lo conosciamo come l’opinionista pacato che dallo studio Sky sentenzia su Guardiola e sulla Nazionale. Ma c’è stata un’epoca in cui Fabio Capello incuteva un timore reverenziale. A ricordarlo, ridendoci sopra ma ammettendo di esserne stato “terrorizzato”, è Theo Walcott, ospite del The Wayne Rooney Show sulla BBC.

Il racconto di Walcott

Siamo agli inizi dell’avventura inglese di Capello, ct dell’Inghilterra dal 2007 al 2017. Walcott ha appena 18 anni e commette il peccato capitale: salta una riunione tecnica. Il giorno dopo vuole scusarsi, ma viene avvertito. “Sono uno che vuole essere puntuale. Lui mi terrorizzava”, ha raccontato l’ex Arsenal. “Sono andato da John Terry e gli ho detto: ‘Devo parlare col manager, ho perso la riunione’. E lui: ‘No, io non lo disturberei'”. Walcott però ci prova lo stesso, e la scena diventa quasi comica: “Vado da lui, apre la porta e me la sbatte in faccia. Non ho nemmeno fatto in tempo a dire una parola”. A distanza di anni l’aneddoto gli è rimasto impresso come uno dei momenti più spaventosi della sua carriera in Nazionale.

Il pugno di ferro, marchio di fabbrica

La storiella è gustosa ma fotografa bene il metodo. Il Capello di quegli anni governava lo spogliatoio col pugno di ferro, e non con tutti finiva a sorrisi: lo stesso Walcott, in passato, ha definito il suo ex ct “freddo e clinico”, indicando proprio in quell’atmosfera di tensione una delle ragioni del flop inglese al Mondiale 2010, chiuso col 4-1 subito dalla Germania. Senza dimenticare che fu proprio Capello, a sorpresa, a lasciarlo fuori dalla spedizione sudafricana. È lo stesso uomo che con Cassano si infuriò per delle patatine fritte, che non le manda a dire su Guardiola “arrogante e presuntuoso” e che ancora oggi, da commentatore, bacchetta chi non sa farsi seguire dalla squadra. Severità, in fondo, è sempre stata la sua parola chiave. Anche a costo di sbattere qualche porta.