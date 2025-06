Capello: «La Nazionale non ha spirito di squadra, vediamo se Gattuso riuscirà a darglielo»

L’ex tecnico Fabio Capello ha parlato a Radio Marca della Nazionale italiana, dell’arrivo di Gattuso e del rifiuto di Francesco Acerbi di partecipare agli ultimi due match contro Norvegia e Moldavia, declinando la convocazione.

Capello: «Acerbi? Una vergogna rinunciare all’Italia, ma questa Nazionale non ha spirito di squadra»

Capello ha dichiarato:

«È una vergogna per un giocatore rinunciare a giocare per il suo Paese. Mi fa molto arrabbiare che l’Italia possa essere esclusa dal terzo Mondiale di fila. Questa Nazionale non ha uno spirito di squadra; ora dobbiamo vedere se Gattuso riuscirà a darglielo.»

L’ex tecnico ha elogiato il collega Carlo Ancelotti:

«È il miglior allenatore del mondo, ha una capacità unica di gestire il gruppo e vincere senza fare rumore. Allenare una nazionale è un lavoro molto difficile, ma se otterrà successi anche lì…»

Su Xabi Alonso, neo allenatore del Real Madrid, ha invece dichiarato:

«Quello che ha fatto è straordinario. Ha preso una squadra che non aveva mai vinto nulla [Bayer Leverkusen, ndr] ed è riuscito a renderla un top club in Germania».

Chi merita il Pallone d’Oro? Per Capello è chiaro:

«Già per l’età che ha e per la quantità di cose che ha fatto in questa stagione, per me merita il premio Lamine Yamal».

Infine, ha commentato il possibile arrivo di Luka Modric al Milan:

«Penso che possa adattarsi bene, il ritmo del calcio italiano in questo momento è basso e può ancora fare la differenza lì».