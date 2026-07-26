Zazzaroni: “Maldini e Leonardo considerano Conte e Mancini non gestibili. Ma il presidente non è Malagò?”
Il direttore del Corsport su Instagram: " Non posso credere che minacciano le dimissioni se non arriva Pirlo. Dovrebbero fare un passo avanti, non indietro, nella direzione di Malagò e del calcio italiano"
Ivan Zazzaroni interviene su Instagram sulla burrasca Nazionale.
“Non posso credere che Maldini e Leonardo minaccino il passo indietro se Malagò non consegnerà la Nazionale a #Pirlo, la loro terza scelta.
Due big come Conte e Mancini li considerano infatti “non gestibili”: ma il presidente chi è? Paolo e Leo, se si sentono sicuri di sé stessi e giustamente onorati di essere in Nazionale, dovrebbero fare un passo avanti, non indietro, nella direzione di Malagò e del calcio italiano. Comunque vada a finire questa storia, il fallimento comunicativo è stato impressionante”.
Il direttore del Tg5 Clemente Mimun oggi aveva anticipato che Pirlo sarebbe saltato e che sarebbe arrivato Mancini alla guida della Nazionale.
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