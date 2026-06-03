Il Corsport: "A fare la dif­fe­renza in que­sta sto­ria sono anche i diritti del Real Madrid, che ha conservato il 50% sulla futura riven­dita dello spagnolo"

Trattare con Lotito o andare dal dentista? Ardua scelta, più o meno il grado di difficoltà è quello. Forse Lotito ha una marcia in più, c’è da dirlo. Immaginate una telefonata tra lui e De Laurentiis, gli ossi più duri della Serie A: esilarante. Dunque, dove eravamo? Sì, il Napoli vuole Gila, centrale della Lazio a scadenza, ma con meno di 30 milioni di euro probabilmente non si smuoverà nulla. Il punto è di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

La Lazio fa muro per Gila

Si legge sul Corsport:

“La valu­ta­zione con­ti­nua a non scen­dere da 30 milioni di euro. Gila, però, ha impli­ci­ta­mente espresso la sua volontà di cam­biare aria non aprendo al pro­lun­ga­mento e magari lo avrà fatto anche espli­ci­ta­mente, chiac­chie­rando diret­ta­mente o attra­verso il suo agente con la Lazio. “

Il difensore spagnolo piace moltissimo ad Allegri e al Napoli, che probabilmente insisterà per accaparrarselo. Ovviamente, non si dovrà tener conto solo dei biancocelesti.

La questione Real Madrid

Il buon Mario, infatti, è comunque legato al club madrileno, che ha conservato una percentuale sulla rivendita:

“Il discorso del club è di non accet­tare offerte rite­nute infe­riori al valore sta­bi­lito per il cen­trale cata­lano, a dispetto delle que­stioni con­trat­tuali. A fare la dif­fe­renza in que­sta sto­ria sono anche i diritti del Real Madrid, cioè il club che nel 2022 ha ceduto il difen­sore a Lotito con­ser­vando il 50% sulla futura riven­dita.”

Il futuro dello spagnolo parlerà napoletano? Vedremo se alla fine la volontà del difensore avrà la meglio sulle pretese di Lotito.