Napoli su Gila, la Lazio non fa sconti: servono 30 milioni
Il Corsport: "A fare la differenza in questa storia sono anche i diritti del Real Madrid, che ha conservato il 50% sulla futura rivendita dello spagnolo"
Trattare con Lotito o andare dal dentista? Ardua scelta, più o meno il grado di difficoltà è quello. Forse Lotito ha una marcia in più, c’è da dirlo. Immaginate una telefonata tra lui e De Laurentiis, gli ossi più duri della Serie A: esilarante. Dunque, dove eravamo? Sì, il Napoli vuole Gila, centrale della Lazio a scadenza, ma con meno di 30 milioni di euro probabilmente non si smuoverà nulla. Il punto è di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.
La Lazio fa muro per Gila
Si legge sul Corsport:
“La valutazione continua a non scendere da 30 milioni di euro. Gila, però, ha implicitamente espresso la sua volontà di cambiare aria non aprendo al prolungamento e magari lo avrà fatto anche esplicitamente, chiacchierando direttamente o attraverso il suo agente con la Lazio. “
Il difensore spagnolo piace moltissimo ad Allegri e al Napoli, che probabilmente insisterà per accaparrarselo. Ovviamente, non si dovrà tener conto solo dei biancocelesti.
La questione Real Madrid
Il buon Mario, infatti, è comunque legato al club madrileno, che ha conservato una percentuale sulla rivendita:
“Il discorso del club è di non accettare offerte ritenute inferiori al valore stabilito per il centrale catalano, a dispetto delle questioni contrattuali. A fare la differenza in questa storia sono anche i diritti del Real Madrid, cioè il club che nel 2022 ha ceduto il difensore a Lotito conservando il 50% sulla futura rivendita.”
Il futuro dello spagnolo parlerà napoletano? Vedremo se alla fine la volontà del difensore avrà la meglio sulle pretese di Lotito.