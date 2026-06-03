“Il discorso del club è di non accet­tare offerte rite­nute infe­riori al valore sta­bi­lito per il cen­trale cata­lano, a dispetto delle que­stioni con­trat­tuali. A fare la dif­fe­renza in que­sta sto­ria sono anche i diritti del Real Madrid, cioè il club che nel 2022 ha ceduto il difen­sore a Lotito con­ser­vando il 50% sulla futura riven­dita.”