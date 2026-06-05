Gila apre al Napoli, tentato da Champions e progetto Allegri: ma c’è il “però” della Lazio

Gila apre al Napoli: per Fabrizio Romano il difensore della Lazio è tentato dal progetto di Allegri e dalla Champions

Gila apre al Napoli, e per la difesa di Allegri è una pista da seguire. Lo riferisce Fabrizio Romano, secondo cui il centrale spagnolo della Lazio vede con favore la destinazione azzurra. Ma, come spesso accade, c’è un “però”.

Le parole di Romano: “Gila apre, lo tenta la Champions”

Il giornalista non ha dubbi sul gradimento del Napoli.

“Posso confermarvi, come vi ho detto nei giorni scorsi, che per il Napoli è un obiettivo importante. Importante nel senso che il Napoli a livello dirigenziale e con l’approvazione di Max Allegri vede Mario Gila come un profilo ideale: un anno dalla scadenza di contratto, conosce il campionato, è un giocatore che ha tutto, sa difendere, sa metterci leadership, veramente un giocatore apprezzatissimo.

Posso aggiungere che da parte di Mario Gila e chi gli sta vicino un’apertura al progetto Napoli c’è: il giocatore gradirebbe il Napoli come potenziale destinazione. Sa che non c’è solo il club azzurro su di lui, tra Italia ed estero, ma Mario Gila e il Napoli è un progetto che tenta, piace la possibilità di giocare la Champions League, insomma il giocatore aprirebbe. C’è però la Lazio che sta vendendo Romagnoli: dovesse cederlo, vorrebbe continuare a puntare su Gila anche a costo di perderlo a 0. Per il Napoli resta un giocatore apprezzatissimo, ma ripeto, per poter dire che è partita una vera e propria operazione bisogna aspettare questo tipo di passaggio“.

Un’apertura che dà concretezza a una pista che seguivamo da tempo, da quando, dopo i 30 milioni del Liverpool per Beukema, il Napoli si era mosso su Gila, inserendolo tra i nomi di un mercato mirato.

Il “però”: la Lazio e la cessione di Romagnoli

Qui sta l’ostacolo. “C’è la Lazio che sta vendendo Romagnoli: dovesse cederlo, vorrebbe continuare a puntare su Gila anche a costo di perderlo a zero”, avverte Romano. Tradotto: finché non si sblocca l’uscita di Romagnoli, i biancocelesti non aprono alla partenza dello spagnolo. “Per poter dire che è partita una vera e propria operazione bisogna aspettare questo passaggio”, chiude il giornalista. Non è un dettaglio da poco: è lo stesso motivo per cui, mesi fa, l’agente di Gila frenava ricordando che ha ancora un anno di contratto con la Lazio.