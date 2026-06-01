Il Napoli vuole Gila, per la Lazio si può chiudere a 20-22 milioni (Pedullà)

Pedullà ricorda che ha ancora un anno di contratto. Il difensore ha 25 anni. Lo cerca anche l'Atletico Madrid. Noi aggiungiamo che bisogna monitorare il suo ginocchio: gli ha dato parecchie noie

Mario Gila è un difensore che piace molto al Napoli. Lo spagnolo di 25 anni è in cima alla lista di difensori centrali che è stata stilata dal direttore sportivo Manna. È un ottimo difensore ma occhio perché ha un rapporto disinvolto con gli infortuni.

Gila ha ancora un anno di contratto con la Lazio

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato che le notizie le ha, ha parlato di Gila, dell’interesse del Napoli e delle richieste della Lazio.

Pedullà ha scritto su X:

Il Napoli ha il gradimento totale di Gila in attesa dell’esame Lotito. La Lazio chiede 30, ma potrebbe accontentarsi di 20-22 più bonus per non prenderlo a zero. L’Atletico Madrid l’ultimo club all’estero su Gila, ma il Napoli sta insistendo

Il #Napoli ha il gradimento totale di #Gila in attesa dell’esame #Lotito. La #Lazio chiede 30, ma potrebbe accontentarsi di 20-22 più bonus per non prenderlo a zero. L’Atletico Madrid l’ultimo club all’estero su Gila, ma il Napoli sta insistendo https://t.co/4eGDirOdHD — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 1, 2026

Venti ventidue milioni per un calciatore all’ultimo anno di contratto, non sono affatto pochi. Ha saltato sei delle ultime tredici partite di campionato. Quattro le ha saltate per un’infiammazione al ginocchio che lo perseguita. Altre volte è stato costretto a uscire anzitempo dal campo. Bisogna quindi monitorare con attenzione le sue condizioni fisiche.