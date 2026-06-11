Schiaffo morale della Uefa di Ceferin a Infantino: Artan arbitrerà la Supercoppa europea

L'arbitro somalo cui è stato vietato l'ingresso negli Usa per presunti rapporti con sospetti terroristi. Ceferin: "Il calcio serve a unire e la Uefa desidera mostrare il proprio rispetto per Omar e le sue capacità arbitrali".

L’arbitro Omar Artan è stato scelto per arbitrare la finale di Supercoppa europea tra Psg e Aston Villa, il 12 agosto 2026 a Salisburgo. Uno schiaffo morale ai Mondiali 2026, in cui l’arbitro somalo è stato rispedito in Africa dopo undici ore di interrogatorio a Miami, ed accolto da eroe nel suo Paese. Ieri sono arrivate anche le parole del presidente Fifa Gianni Infantino in merito. Una mossa che rientra nella lotta di potere tra Uefa e Fifa. Nulla di nuovo sotto il sole.

Omar Artan arbitrerà la Supercoppa europea

La Uefa scrive nel comunicato ufficiale:

Nonostante la giovane età, Artan si è affermato come uno dei migliori arbitri al mondo ed è inserito nella lista internazionale Fifa dal 2018. Artan era stato incluso dalla Fifa nell’elenco degli ufficiali di gara per la Coppa del Mondo, ma non ha potuto partecipare poiché non gli è stato consentito l’ingresso negli Stati Uniti. La decisione di affidare ad Artan la direzione della Supercoppa Uefa rientra nel quadro del Memorandum d’Intesa (MoU) recentemente firmato tra Uefa e Caf (Federcalcio africana) per promuovere la cooperazione in diversi ambiti, tra cui l’arbitraggio. Uefa e Caf sono unite dall’impegno comune a sviluppare il calcio a tutti i livelli e a promuovere i valori fondamentali di unità, uguaglianza e non discriminazione.

Ceferin: “La Uefa desidera mostrare rispetto per l’arbitro e le sue capacità”

Di seguito, sono state riportate le parole del presidente Uefa Aleksander Čeferin:

“Omar Artan è un arbitro eccellente, giovane ma già molto esperto, che ha dimostrato il proprio valore ai massimi livelli nelle competizioni della Confederazione Africana di Calcio. Il calcio serve a unire le persone e la Uefa desidera mostrare il proprio rispetto per Omar e per le sue straordinarie capacità arbitrali, che gli hanno meritato una nomina così prestigiosa. Ringrazio il mio amico, il presidente della Caf Patrice Motsepe, per aver sostenuto con entusiasmo questa iniziativa“.