Mondiali, Infantino sull’arbitro somalo: “Dispiace, non possiamo controllare tutto”

Prima conferenza del presidente Fifa (domani cominciano i Mondiali): "Fidatevi di noi, è stato un successo portare l'Iran ai Mondiali. Se avessimo venduto i biglietti a prezzi più bassi, sarebbero finiti sul secondary ticketing aumentando la speculazione"

Prima conferenza stampa di Gianni Infantino ai Mondiali di calcio 2026. Mondiali che cominciano domani (giovedì 11 giugno) con la partita (che inizia alle 21) tra Messico e Sudafrica.

Infantino ha dichiarato che non si è pentito di aver scelto gli Stati Uniti come co-organizzatori.

Tre i temi principali: l’arbitro somalo cui è stato impedito l’ingresso negli Stati Uniti, la co-gestione con gli Stati Uniti di Trump e il caro biglietti.

Infantino a proposito dell’arbitro somalo:

Scrive L’Equipe:

Gianni Infantino mercoledì si è assolto da ogni responsabilità riguardo alla situazione di Omar Abdulkadir Artan l’arbitro somalo cui è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti. “È un peccato quello che gli è successo, ma non possiamo controllare tutto”.

Artan, eletto miglior arbitro nel 2025 dalla Confederazione Africana di Calcio (Caf), avrebbe dovuto arbitrare ai Mondiali, è stato respinto al controllo di frontiera all’aeroporto internazionale di Miami dopo un interrogatorio di undici ore. Athletic ha scritto che l’amministrazione Trump ha giustificato la decisione citando legami tra l’arbitro e “sospetti membri di organizzazioni terroristiche”, senza specificare la natura di tali legami o l’organizzazione terroristica in questione.

“Non è facile quando hai 300mila persone accreditate”

Le parole di Infantino:

“Non è facile quando hai 300.000 persone accreditate, la maggior parte delle quali vivono al di fuori degli Stati Uniti. Sfortunatamente, il nostro mondo è un mondo molto aggressivo e la sicurezza va al di sopra di tutto e devi rispettare le decisioni che vengono prese e quando dico che dovete rilassarvi, non intendo rilassarmi e non fare nulla. Intendo che bisogna fidarsi di noi, che stiamo lavorando dietro le quinte, stiamo cercando di capire e ci sono cose che possiamo sapere, cose che non possiamo sapere, cose che ci viene detto, non detto.

Cerchiamo sempre di rendere la situazione il più positiva possibile e di trovare soluzioni. A volte ce la facciamo, altre volte no.

Penso che sia già stato un successo portare l’Iran a giocare in America. Non so chi sarebbe riuscito a farlo, e naturalmente, tutti qui credono che sia la cosa giusta da fare, ma ancora una volta non viviamo sulla luna; viviamo sul pianeta terra e devi affrontare situazioni diverse. Cerchiamo di fare del nostro meglio e spero che avremo delle buone notizie”.

A proposito dei biglietti (qui le accuse che la Fifa stia svendendo di nascosto i biglietti invenduti):

“Lasciami dire una cosa. Permettetemi di congratularmi con il sindaco Zohran Mamdani di New York. Ha messo in vendita mille biglietti a 50 dollari e da allora ha avuto notizie di successo della vendita. Noi abbiamo messo in vendita 130mila biglietti a 60 dollari e non abbiamo grandi notizie. Probabilmente il sindaco ha persone che comunicano meglio di noi. Voglio congratularmi con lui per questa iniziativa.

Il prezzo di partenza è 60 dollari; il mercato è quello che è. Se lo avessimo venduto a un prezzo più basso, sarebbe andato sul secondary ticketing a prezzi molto più alti. Dove sarebbero finiti i soldi? A coloro che hanno organizzato il secondary ticketing o il mercato nero, di certo non al calcio. Ogni dollaro che arriva alla Fifa, serve allo sviluppo del calcio. Abbiamo una competizione ogni quattro anni. Gli altri 47 mesi su 48, stiamo investendo queste entrate nella crescita. Nessun altro lo fa”.