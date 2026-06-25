Neymar in lacrime dopo Brasile-Scozia: cosa c’è dietro l’emozione del rientro

Il momento più forte di Brasile-Scozia non è stato un gol. È arrivato al 76', quando Neymar si è alzato dalla panchina ed è rientrato e poi, a fine partita, le lacrime.

Il Brasile aveva già fatto il suo lavoro: il 3-0 alla Scozia indirizzato dalla doppietta di Vinicius Junior e dal gol di Matheus Cunha, il primo posto nel girone quasi in cassaforte. Eppure il momento più forte della serata è stato un altro, e ha avuto il volto di un uomo che entra dalla panchina. Al 76′ è rientrato in campo Neymar, e a fine partita è scoppiato in lacrime: non giocava con la Seleção da 981 giorni.

Neymar in lacrime: “Nello spogliatoio ho pianto da solo”

Le lacrime dopo Brasile-Scozia non raccontano solo un rientro in campo, ma la fatica di un campione che ha visto scivolare via centralità e certezze. Lo ha spiegato lui stesso, in dichiarazioni riportate da O’Globo: “Mi sono emozionato, sì. Nello spogliatoio ho pianto da solo, perché è stato un sollievo molto grande vivere di nuovo tutto questo”. E al fischio finale ha cercato con lo sguardo la sua famiglia: ha visto suo padre piangere e ha ammesso che trattenersi era impossibile. “La lotta è stata grande per essere qui”, ha detto, sintetizzando tutto. Un epilogo opposto a quando, a un certo punto, in pochi avevano ancora il coraggio di immaginarlo al Mondiale.

Neymar is back! LISTEN to the crowd

🥹🇧🇷 @SportyTV pic.twitter.com/G15dDYZazJ — Sara Poraria (@saraporaria) June 25, 2026

Il lungo calvario: 981 giorni dall’infortunio al rientro

Il pianto è la conseguenza di un percorso lunghissimo. L’ultima volta in nazionale era stata prima del grave infortunio al ginocchio rimediato contro l’Uruguay nell’ottobre 2023: da lì intervento, riabilitazione, ricadute, il ritorno al Santos e altri guai fisici, fino alla rottura del menisco che aveva allontanato il sogno. Il dubbio, con l’avvicinarsi del torneo, non era più se sarebbe stato titolare, ma se ce l’avrebbe fatta a esserci. Alla fine Ancelotti lo ha convocato, ma a condizioni precise e dopo un debutto più volte rinviato. Quando seppe di essere nella lista, aveva già raccontato di aver pianto per ore.

Neymar was in tears after his first match for Brazil since October 2023 🥺 pic.twitter.com/p7hKmq0H5E — B/R Football (@brfootball) June 25, 2026

Il Brasile ai sedicesimi: Vinicius al centro, ma c’è di nuovo Neymar

Contro la Scozia, Neymar è entrato al posto di Matheus Cunha senza dover decidere nulla: la partita era già scritta. Il senso della sua serata non era tecnico, ma emotivo, quasi personale: il pubblico lo ha accolto con un’ovazione. È la quarta Coppa del Mondo consecutiva per lui, dentro un Brasile che oggi ha altri riferimenti — Vinicius ormai al centro della scena — ma che ritrova un simbolo. Non più necessariamente l’uomo unico attorno a cui costruire tutto, ma “arma, memoria e voglia di rivalsa”. La Seleção avanza ai sedicesimi da prima del girone, e per Neymar questo Mondiale ha il sapore dell’ultima grande missione: ecco perché, dopo 981 giorni, pochi minuti in campo sono bastati a farlo crollare.