Neymar, debutto Mondiale rinviato: sarà out anche contro Haiti

La partita si giocherà venerdì alle 2:30 di notte e la stella brasiliana non partirà con la squadra. Ancelotti e lo staff non hanno minimamente intenzione di forzare la mano

Neymar, debutto Mondiale rinviato: sarà out anche contro Haiti

Mg New York (Stati Uniti) 14/06/2026 - Mondiali di Calcio 2026 / Brasile-Marocco / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Neymar

A questo punto viene da chiedersi se Ancelotti non se ne sia pentito o se non fosse stata una scelta tattica per assicurarsi un uomo spogliatoio, far felice un’intera generazione di bambini e automaticamente ripararsi da qualsiasi critica dalla nazione che allena: si sa, lì sono di cuore (con annessi e connessi) e tengono ai simbolismi. Sta di fatto che, quale che sia la ragione, Carletto non potrà ancora contare su Neymar, che si è procurato, ricordiamo, una lesione di secondo grado al polpaccio destro lo scorso 17 maggio.

Neymar ancora out, i dettagli

Neymar

Riporta Le Parisien:

“L’attrazione principale della Selecao resta indisponibile. L’esordio di Neymar ai Mondiali 2026 dovrà ancora aspettare. L’attaccante non viaggerà con la delegazione del Brasile e sarà quindi assente per la partita di venerdì contro Haiti a Philadelphia, ha annunciato giovedì la Confederazione Brasiliana di Calcio.

Neymar, 34 anni, che non indossa più la maglia della sua nazionale dall’ottobre 2023, resterà nel New Jersey, dove si trova il ritiro dei brasiliani. Il miglior marcatore della storia della Selecao (79 gol) si è allenato mercoledì per la prima volta sul campo con i compagni, dopo aver subito circa un mese fa un infortunio muscolare al polpaccio destro con il suo club, il Santos.

La consapevolezza di Ancelotti

AncelottiSecondo la stampa brasiliana (con cui ultimamente ha un rapporto piuttosto teso) Ancelotti e lo staff non hanno minimamente intenzione di forzare la mano. Tale forzatura potrebbe seriamente compromettere il prosieguo Mondiale della stella verdeoro. Ora, c’è Haiti e di certo gli uomini di Carletto vorranno migliorare la loro immagine dopo il pareggio col Marocco.