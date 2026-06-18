Neymar, debutto Mondiale rinviato: sarà out anche contro Haiti

La partita si giocherà venerdì alle 2:30 di notte e la stella brasiliana non partirà con la squadra. Ancelotti e lo staff non hanno minimamente intenzione di forzare la mano

A questo punto viene da chiedersi se Ancelotti non se ne sia pentito o se non fosse stata una scelta tattica per assicurarsi un uomo spogliatoio, far felice un’intera generazione di bambini e automaticamente ripararsi da qualsiasi critica dalla nazione che allena: si sa, lì sono di cuore (con annessi e connessi) e tengono ai simbolismi. Sta di fatto che, quale che sia la ragione, Carletto non potrà ancora contare su Neymar, che si è procurato, ricordiamo, una lesione di secondo grado al polpaccio destro lo scorso 17 maggio.

Neymar ancora out, i dettagli

Riporta Le Parisien:

“L’attrazione principale della Selecao resta indisponibile. L’esordio di Neymar ai Mondiali 2026 dovrà ancora aspettare. L’attaccante non viaggerà con la delegazione del Brasile e sarà quindi assente per la partita di venerdì contro Haiti a Philadelphia, ha annunciato giovedì la Confederazione Brasiliana di Calcio.