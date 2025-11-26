Neymar, quarto infortunio in un anno: rottura del menisco, il Mondiale si allontana ancora di più

Globo Esporte: "Ha avvertito il problema nel primo tempo della partita contro il Mirassol, ma non è stato sostituito e ha giocato tutti i 90 minuti. Non è ancora possibile dire se sarà necessario sottoporsi ad artroscopia, probabilmente sì"

Rottura del menisco e – con ogni probabilità – “ciao ciao” Mondiale col Brasile. Continua il periodo nero di Neymar. L’ex Barcellona e Paris Saint-Germain è incappato nel suo quarto infortunio da quando ha fatto ritorno in patria tra le fila del Santos (un anno fa circa). La vicenda viene ricostruita dai colleghi di Globo Esporte.

Neymar, infortunio e probabile addio al Mondiale

Il media brasiliano riferisce innanzitutto che l’infortunio accusato da Neymar riguarda lo stesso ginocchio in cui il calciatore fu operato al legamento nel 2023, quello sinistro. Poi aggiunge: “Ha avvertito il problema nel primo tempo della partita contro il Mirassol, ma non è stato sostituito e ha giocato tutti i 90 minuti. Negli ultimi giorni, ha sofferto di dolore e significativo gonfiore nella zona, fino a quando non ha potuto sottoporsi ad accertamenti in una clinica di San Paolo questo martedì”.

Leggi anche: Neymar, la caduta in disgrazia del calciatore-merce: come si è ridotto uno dei più forti della sua epoca (Guardian)

“Non è ancora possibile dire se sarà necessario sottoporsi ad artroscopia, ma probabilmente sì”, riferisce Globo Esporte. Ancora non sono noti i tempi di recupero, ma quel che è certo intanto è che Neymar vede allontanarsi ancora di più la (già ridottissima) chance di essere convocato per il Mondiale del 2026: “Il Ct Carlo Ancelotti ha già chiarito che lo convocherà solo se sarà al top della forma, cosa che non è accaduta finora nel 2025”.