Brasile, Ancelotti convoca Neymar per il Mondiale
Scelta a sorpresa del ct. Convocati tanti italiani o ex italiani: Paqueta, Alisson, Danilo, Wesley, Alex Sandro, Marquinhos
Clamoroso a Rio de Janeiro. Carlo Ancelotti, contrariamente a ogni previsione, ha convocato Neymar per il Mondiale negli Stati Uniti.
Il ct del Brasile ha stilato la lista dei 26 convocati e a sorpresa ha convocato il calciatore più discusso e anche più amato. Ci sono anche Danilo, Bremer, Alex Sandro, Wesley.
Questo l’elenco dei convocati.
Portieri: Alisson, Ederson, Weverton
Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley
Centrocampisti: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Lucas Paqueta, Fabinho
Attaccanti: Vinicius, Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar
Il Brasile non vince il Mondiale dal 2002, c’erano Ronaldo, Ronaldhinho, Rivaldo.
É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷
Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.
VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug
— brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026