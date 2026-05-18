Brasile, Ancelotti convoca Neymar per il Mondiale

Scelta a sorpresa del ct. Convocati tanti italiani o ex italiani: Paqueta, Alisson, Danilo, Wesley, Alex Sandro, Marquinhos

Brasile, Ancelotti convoca Neymar per il Mondiale

Doha (Qatar) 05/12/2022 - Mondiali di calcio Qatar 2022 / Brasile-Corea del Sud / foto Imago/Image Sport nella foto: esultanza gol Neymar ONLY ITALY

Clamoroso a Rio de Janeiro. Carlo Ancelotti, contrariamente a ogni previsione, ha convocato Neymar per il Mondiale negli Stati Uniti.

Il ct del Brasile ha stilato la lista dei 26 convocati e a sorpresa ha convocato il calciatore più discusso e anche più amato. Ci sono anche Danilo, Bremer, Alex Sandro, Wesley.

Questo l’elenco dei convocati.
Portieri: Alisson, Ederson, Weverton
Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley
Centrocampisti: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Lucas Paqueta, Fabinho
Attaccanti: Vinicius, Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar

Il Brasile non vince il Mondiale dal 2002, c’erano Ronaldo, Ronaldhinho, Rivaldo.

 