Neymar giocherà il Mondiale con il Brasile, ma alle condizioni dettate da Ancelotti

Le riporta Globo Esporte. Neymar non sarà capitano, non giocherà sempre titolare e dovrà limitare l'uso dei social network.

Neymar è stato convocato da Carlo Ancelotti per giocare i prossimi Mondiali e l’euforia si è fatta sentire in Brasile per quello che è uno dei simboli della Nazionale verdeoro. Tuttavia, secondo quanto riportato da Globo Esporte, ci sono delle condizioni che il giocatore del Santos dovrà accettare obbligatoriamente da parte del suo ct.

Le condizioni poste da Ancelotti a Neymar

Neymar dovrà recuperare appieno la sua forma fisica prima di esordire contro il Marocco il prossimo 14 giugno. E Ancelotti gli ha messo dei paletti che riguardano il campo e fuori, come ad esempio la scelta del capitano.

L’ex Barcellona e Psg, infatti, non indosserà la fascia al braccio durante questi Mondiali e non è detto che sarà schierato nell’undici titolare.

Infine, gli sarebbe stato consigliato di limitare la sua attività sui social onde evitare distrazioni.

Per il brasiliano è l’ultima occasione per brillare

Nonostante gli infortuni che hanno segnato pesantemente la sua carriera, Neymar resta uno dei talenti più puri della sua generazione. Anche se i Mondiali per lui sono stati come una maledizione.

Dal trauma del 2014 con il 7-1 della Germania, fino all’eliminazione del 2022, c’era il timore di non rivedere più l’attaccante con la maglia verdeoro. Ma i prossimi Mondiali potrebbero rappresentare la sua ultima occasione per chiudere un cerchio. E chissà che non riesca a riportare la Coppa del Mondo in Brasile dopo ventiquattro anni.