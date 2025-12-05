Mondiale 2026, oggi alle 18 il sorteggio che definirà i gironi: ecco le regole e il calendario delle sfide

Alle ore 18 europee (le 12 statunitesi), presso il John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, si terrà il sorteggio che andrà a definire i giorni del Mondiale 2026, il primo nella storia organizzato da tre Paesi: Stati Uniti, Messico e Canada. Si tratterà anche della prima Coppa del Mondo a 48 squadre, con un totale di 104 partite disputate in 16 città: 3 in Messico, 2 in Canada e 11 negli Stati Uniti.

Sorteggio Mondiale 2026: le regole

Per il sorteggio sono previste 4 fasce da 12 nazionali ciascuna e lo stesso schema verrà applicato alla fase finale del torneo: 12 gruppi da 4 squadre. Accederanno alla fase successiva le prime due classificate di ogni girone (24 squadre), più le migliori 8 terze. Da lì partirà la fase a eliminazione diretta dagli ottavi di finale in avanti.

La competizione prevede dunque 12 gironi da 4 squadre, con le prime 2 di ogni girone più le 8 migliori terze che accederanno ai sedicesimi di finale. I tre Paesi ospitanti conoscono già la propria collocazione: il Messico sarà inserito nel gruppo A, il Canada nel gruppo B e gli Stati Uniti nel gruppo D. È inoltre stabilito che la prima e la seconda nel ranking, ovvero Spagna e Argentina, verranno collocate in due percorsi differenti del tabellone. Lo stesso criterio verrà applicato anche alla terza e alla quarta, cioè Francia e Inghilterra. L’obiettivo è rendere il tabellone il più equilibrato possibile nel caso in cui le squadre favorite rispettino i pronostici e vincano i rispettivi gironi.

Sul sito ufficiale Fifa è inoltre specificato che per le fasce 2, 3 e 4 la posizione all’interno dei gruppi sarà determinata sulla base di uno schema di assegnazione prestabilito. Questo schema è dettagliato nella tabella inclusa nel documento ufficiale delle procedure del sorteggio. La collocazione di ogni squadra dipenderà dunque sia dalla fascia di appartenenza sia dal gruppo nel quale verrà inserita. Ogni girone potrà contenere al massimo una squadra per confederazione, con l’unica eccezione rappresentata dall’Europa: quattro gruppi, infatti, avranno al loro interno due nazionali Uefa.

Il calendario delle sfide

Per quanto riguarda il calendario della competizione: la fase a gironi si giocherà dall’11 al 27 giugno 2026. I sedicesimi di finale sono in programma dal 28 giugno al 3 luglio, mentre gli ottavi di finale si disputeranno dal 4 al 7 luglio. I quarti di finale si giocheranno tra il 9 e l’11 luglio, le semifinali il 14 e 15 luglio. La finale per il terzo posto è fissata per il 18 luglio, mentre la finalissima per il titolo mondiale si disputerà il 19 luglio 2026.

Le 4 fasce

Ecco l’elenco completo delle nazionali suddivise per fascia.

Prima fascia: Spagna (Europa), Argentina (Sudamerica), Francia (Europa), Inghilterra (Europa), Brasile (Sudamerica), Germania (Europa), Portogallo (Europa), Olanda (Europa), Belgio (Europa), Messico (Nordamerica), Canada (Nordamerica).

Seconda fascia: Croazia (Europa), Svizzera (Europa), Marocco (Africa), Colombia (Sudamerica), Ecuador (Sudamerica), Uruguay (Sudamerica), Giappone (Asia), Senegal (Africa), Iran (Asia), Corea del Sud (Asia), Austria (Europa), Australia (Asia).

Terza fascia: Norvegia (Europa), Algeria (Africa), Scozia (Europa), Paraguay (Sudamerica), Egitto (Africa), Tunisia (Africa), Costa d’Avorio (Africa), Uzbekistan (Asia), Qatar (Asia), Arabia Saudita (Asia), Sudafrica (Africa), Panama (Nordamerica).

Quarta fascia: Ghana (Africa), Curaçao (Nordamerica), Capo Verde (Africa), Haiti (Nordamerica), Giordania (Asia), Nuova Zelanda (Oceania), X-1 (Europa), X-2 (Europa), X-3 (Europa), X-4 (Europa), X-1 (resto del mondo), X-2 (resto del mondo).

Per quanto riguarda gli impianti, la partita inaugurale si giocherà allo storico Stadio Azteca di Città del Messico, mentre la finale si terrà al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Il programma completo degli stadi che ospiteranno le gare del Mondiale verrà ufficializzato sabato 6 dicembre.