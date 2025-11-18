Gli Usa lanciano il “Fifa Pass”: corsia prioritaria per il visto ai tifosi in possesso di un biglietto per un match dei Mondiali (Ansa)

I possessori dei biglietti per il Mondiale 2026 che viaggeranno negli Stati Uniti potranno usufruire di un nuovo servizio dedicato: il Fifa Pass, un sistema che permette di ottenere appuntamenti prioritari per il colloquio del visto.

Nuovo Fifa Pass: di cosa si tratta

L’annuncio è arrivato durante un evento ufficiale alla Casa Bianca alla presenza del presidente Usa Donald Trump, del segretario di Stato Marco Rubio, della segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem, della task force dedicata e del presidente Fifa Gianni Infantino.

Il Dipartimento di Stato ha spiegato che il programma consentirà a tutti i tifosi in possesso di un biglietto di prenotare più rapidamente l’appuntamento necessario per completare la procedura d’ingresso negli Stati Uniti.

Le parole di Infantino e Rubio

Dopo la presentazione, Gianni Infantino ha commentato:

«L’America dà il benvenuto al mondo. Abbiamo sempre detto che questa sarà la Coppa del Mondo più grande e inclusiva della storia, e il Fifa Pass ne è una prova concreta.»

Anche il segretario di Stato Rubio ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

«Gli Stati Uniti offriranno appuntamenti prioritari affinché i tifosi della Coppa del Mondo Fifa possano svolgere i colloqui per il visto e dimostrare la propria idoneità. Il calcio d’inizio si avvicina: è il momento di presentare la domanda. Siamo onorati di ospitare l’edizione più grande e sicura della storia.»

Per il Mondiale 2026 saranno messi in vendita oltre sei milioni di biglietti, in vista dell’evento che si disputerà in 16 città tra Stati Uniti, Canada e Messico.