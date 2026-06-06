Italiano al Besiktas con frecciata al Napoli? “Le esigenze della squadra e la mia idea di calcio combaciano completamente”

È ufficiale: "In tutte le squadre in cui ho lavorato ho sempre espresso un certo tipo di calcio e qui ritrovo la stessa visione"

Il calcio è ricchissimo di matrimoni mancati per un soffio, ma quello tra il Napoli e Vincenzo Italiano è saltato per ben due volte: la prima nel 2023 per il post Spalletti, mentre il secondo mancato sì è arrivato poco più di una settimana fa. ma si sa che nello sport più amato al mondo i tempi sono velocissimi. Basti pensare che il Napoli attende Massimiliano Allegri che chiuda con il Milan, mentre l’ex allenatore del Bologna ha già trovato l’accordo con un’altra squadra, il Besiktas. Di quest’ultimo accordo è arrivato in questi minuti anche l’ufficialità.

Le prime dichiarazioni di Italiano come nuovo allenatore del Besiktas