Caos Allegri: Max pronto ad andare in tribunale, Ibrahimovic a tenerlo fermo un anno

Il Mattino torna sulla guerra di nervi e di dispetti tra Milan e tecnico. A farne le spese è il Napoli. Al momento non si vede una via d'uscita

È il caso di dire caos calmo. Perché attorno ad Allegri c’è caos, molto caos. La sua situazione contrattuale non sembra affatto di facile soluzione. Eppure nel Napoli ostentano calma. Sono sicuri che non c’è nulla di cui preoccuparsi. Al più tardi il primo luglio il livornese sarà l’allenatore degli azzurri. Al momento, però, c’è ma non si vede né si sente. Non può parlare. Non può dichiarare. Non può commentare nemmeno il calendario. Nemmeno De Laurentiis può dire che è l’allenatore della prossima stagione. Una situazione surreale.

Le inquietanti parole di Branchini

L’altro giorno il suo procuratore Branchini si è spinto perfino a dire che non c’è ancora stato alcun contatto col Milan e che quindi è prematuro qualsiasi tipo di discorso. Queste le sue dichiarazioni:

“Allegri è sotto contratto per la prossima stagione e, fino a prova contraria, è un tesserato del Milan, salvo eventuali e ipotetici accordi diversi da quelli attuali. Se è complicato capire con chi relazionarsi nel Milan? No, non c’è stato nessun contatto. Al limite è stato complicato il modo in cui è stato comunicato l’esonero, con un comunicato stampa e non direttamente come da prassi all’allenatore. Poi è stato posto rimedio con una Per, come da prassi. Non c’è stato alcun contatto, quindi non c’è nessuna complicazione”.

Non se ne parla quanto meriterebbe. Sembra ci sia molto più interesse verso una non chiarissima offerta di 2.2 miliardi di euro per comprare il Napoli da parte di chi al momento detiene Napoli Basket e Campobasso.

La guerra di dispetti tra il Milan e Allegri

Torniamo ad Allegri. Il quotidiano Il Mattino sembra preoccupato quanto noi, quindi ne scrive. Scrive di guerra di nervi. E con Pino Taormina ricorda che il Milan non vuole saperne di riconoscere ad Allegri e al suo staff la buonuscita di 5 milioni di euro.

Aggiunge:

“Si mormora persino che Ibrahimovic, sempre per fare un dispetto al nemico Allegri, sarebbe persino disposto a tenerlo fermo un anno. Il gioco delle parti: al Milan è l’anno zero, con tagli a tutto. Un declino assai triste. De Laurentiis non può farci nulla: Max gli ha spiegato che sarebbe persino pronto ad andare in tribunale visto che, nella baraonda, il Milan lo ha licenziato prima con il comunicato stampa e poi con la Pec. Insomma, un disastro”.