“Non vale la pena parlare di loro”: la frase di Per Mertesacker che fotografa l’Italia allo specchio

Per Mertesacker l’Italia non merita nemmeno una parola. Per Mertesacker — ex difensore della Germania e dell’Arsenal, oggi responsabile del settore giovanile dei Gunners e opinionista tv — ha liquidato la Nazionale azzurra in diretta alla tv tedesca ZDF con una frase che fa male proprio perché è vera: “Non meritano che si parli di loro”. Una spatolata, più che una battuta. E, passata la prima reazione d’orgoglio, resta la domanda scomoda: gli si può davvero dare torto?

Mertesacker e l’Italia: “Non meritano che si parli di loro”

La scena è quella dello studio Mondiali della ZDF. La conduttrice e giornalista Katrin Müller-Hohenstein chiede a Mertesacker e all’ex centrocampista Christoph Kramer (campione del mondo nel 2014) se, in tutte queste settimane, si sia mai parlato di quanto sia un peccato l’assenza dell’Italia. “No”, risponde Kramer. Più tagliente Mertesacker: “Assolutamente no. Non meritano che si parli di loro”. Poi il colpo da ex uomo di campo: “Com’è cambiata la squadra! Vent’anni fa, quando perdemmo in semifinale nel 2006, era una formazione di livello mondiale. Oggi bisogna sforzarsi, e con attenzione, per trovare un giocatore di quel livello“. Kramer prova a indorare la pillola — “Sono un grande tifoso dell’Italia, hanno pure vinto un Europeo” — ma la chiosa è perfino peggiore: “Ci sono tanti bambini che non sanno che l’Italia può giocare ai Mondiali”.

Tre Mondiali falliti di fila: il dato che dà ragione al tedesco

Il punto è che i numeri non lasciano scampo. L’ultima Coppa del Mondo giocata dagli azzurri risale al 2014 in Brasile, chiusa malissimo: eliminazione al primo turno, dimissioni del ct Cesare Prandelli e del presidente federale Giancarlo Abete. Da allora, il vuoto: 2018, 2022 e 2026 sono le tre date della vergogna, tre qualificazioni fallite di fila. Un “record” al contrario che rende il trionfo agli Europei 2021 quasi un allineamento fortunato di pianeti. E l’ultima mazzata ha prodotto l’ennesima rivoluzione: via il presidente Gabriele Gravina, via il ct Gennaro Gattuso e via anche Gigi Buffon. Tocca al neo presidente della FIGC Giovanni Malagò ricostruire, partendo da un ct ancora da scegliere — Roberto Mancini non è affatto scontato — e da quelle “criticità” che lui stesso ha ammesso.

Non è una provocazione: l’Italia allo specchio

La sortita di Mertesacker fa discutere, ma non è un’umiliazione gratuita: è semplicemente quel che pensano in tanti, dentro e fuori dai confini. È l’immagine di una nobile decaduta che si crogiola in un passato illustre. E il vero nodo, come ripetiamo da tempo, non è il numero di stranieri in Serie A, ma quanti italiani il nostro calcio sa formare, e come: scuole calcio, settori giovanili, capacità di far crescere i talenti. Lo certifica anche la fuga dei pochi gioielli rimasti, con la Serie A ridotta a vetrina. Finché la scelta del ct resterà l’unica vera discussione, e non il modello, parole come quelle di Mertesacker continueranno a fare male. Soprattutto perché, fin qui, hanno ragione loro.