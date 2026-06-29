Houston, il problema del Brasile è risolto. Avevano Ancelotti sulla navicella

Il Brasile batte il Giappone in rimonta 2-1. Brutto primo tempo poi le sostituzioni del tecnico hanno cambiato volto alla squadra e alla partita. Reti di Casemiro e Martinelli. Resta solo da annunciare Allegri al Napoli

Houston, il problema del Brasile è risolto. Avevano Ancelotti sulla navicella

Brazil's players celebrate their second goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between Brazil and Japan at the Houston Stadium in Houston on June 29, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Alla fine del primo tempo gli avvoltoi volteggiavano sullo stadio e sul web

I titoli erano già pronti. Il Brasile eliminato dal Giappone a Houston sarebbe stato la notizia del secolo. Anche se il Giappone non è affatto una Cenerentola del calcio. E lo ha dimostrato anche oggi. Alla fine il Brasile ha vinto 2-1, in rimonta. Dopo un primo tempo da dimenticare, con errori di Danilo e Casemiro sul gol. E una squadra atterrita. Questa maglia pesa maledettamente. Non ci sono tanti fuoriclasse in questo Brasile: Vinicius, Bruno Guimaraes grande giocatore, Neymar che però no né quel Neymar.

Gc Miami (Stati Uniti) 25/06/2026 – Mondiali di Calcio 2026 / Scozia-Brasile / foto Giacomo Cosua/Image Sport
nella foto: Bruno Guimaraes

Alla fine del primo tempo gli avvoltoi volteggiavano sullo stadio di Houston e sul web. Poi, ovviamente, è salito in cattedra Anselocci, come lo chiamano in Brasile. L’ingresso di Endrick al posto di un inguardabile Paquetà, è stato il primo segnale. Sono tornati a volare sulle ali sia Vinicius sia Ryan.

Il Brasile ha cominciato a spingere, si è divorato un gol con Casemiro che subito dopo però ha pareggiato. Di testa. Il Brasile ha crossato molto. Aveva anche Cunha al centro dell’area. Subito dopo, sull’1-1, strepitosa azione personale di Vinicius che si è visto negare la rete da una provvidenziale deviazione di Suzuki che ha mandato il pallone sul palo.

I cambi decisivi di Ancelotti

A questo punto, il Brasile ha rallentato. Anche perché faceva molto e caldo e non si poteva tenere quel ritmo tutta la partita. Poi, è entrato Martinelli al posto di Cunha. E Martinelli al minuto 95 ha segnato la rete decisiva. Su azione avviata da Endrick (che ha fatto poco ma nel calcio contano i gol), e passaggio di Bruno Guimaraes che è l’anima e il metronomo di questa squadra. È la colonna vertebrale del Brasile. Bravissimo a servire Martinelli che è stato abile e lucido nel cambiare piede e a indirizzare sul secondo palo: palo interno e rete.

Ancelotti con Vinicius

Brazil’s Italian head coach Carlo Ancelotti speaks to forward #07 Vinicius Junior during the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Morocco at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 13, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Il Giappone ha fatto la sua partita. Ovviamente molto difensiva. Linea difensiva a cinque, molto bassi. Sono ripartiti quando hanno potuto e quando hanno intercettato palloni come in occasione dell’1-0. Il Giappone è uscito ancora una volta all’ultimo minuto, come accaduto nel 2018 contro il Belgio: allora erano andati in vantaggio di due gol. Nel 2022, avevano battuto Germania e Spagna per poi perdere ai rigori contro la Croazia.

Adesso il Brasile agli ottavi affronterà la vincente tra Costa d’Avorio e Norvegia.

Resta solo da annunciare Allegri al Napoli.