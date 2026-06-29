Houston, il problema del Brasile è risolto. Avevano Ancelotti sulla navicella

Il Brasile batte il Giappone in rimonta 2-1. Brutto primo tempo poi le sostituzioni del tecnico hanno cambiato volto alla squadra e alla partita. Reti di Casemiro e Martinelli. Resta solo da annunciare Allegri al Napoli

Alla fine del primo tempo gli avvoltoi volteggiavano sullo stadio e sul web

I titoli erano già pronti. Il Brasile eliminato dal Giappone a Houston sarebbe stato la notizia del secolo. Anche se il Giappone non è affatto una Cenerentola del calcio. E lo ha dimostrato anche oggi. Alla fine il Brasile ha vinto 2-1, in rimonta. Dopo un primo tempo da dimenticare, con errori di Danilo e Casemiro sul gol. E una squadra atterrita. Questa maglia pesa maledettamente. Non ci sono tanti fuoriclasse in questo Brasile: Vinicius, Bruno Guimaraes grande giocatore, Neymar che però no né quel Neymar.

Alla fine del primo tempo gli avvoltoi volteggiavano sullo stadio di Houston e sul web. Poi, ovviamente, è salito in cattedra Anselocci, come lo chiamano in Brasile. L’ingresso di Endrick al posto di un inguardabile Paquetà, è stato il primo segnale. Sono tornati a volare sulle ali sia Vinicius sia Ryan.

Il Brasile ha cominciato a spingere, si è divorato un gol con Casemiro che subito dopo però ha pareggiato. Di testa. Il Brasile ha crossato molto. Aveva anche Cunha al centro dell’area. Subito dopo, sull’1-1, strepitosa azione personale di Vinicius che si è visto negare la rete da una provvidenziale deviazione di Suzuki che ha mandato il pallone sul palo.

I cambi decisivi di Ancelotti

A questo punto, il Brasile ha rallentato. Anche perché faceva molto e caldo e non si poteva tenere quel ritmo tutta la partita. Poi, è entrato Martinelli al posto di Cunha. E Martinelli al minuto 95 ha segnato la rete decisiva. Su azione avviata da Endrick (che ha fatto poco ma nel calcio contano i gol), e passaggio di Bruno Guimaraes che è l’anima e il metronomo di questa squadra. È la colonna vertebrale del Brasile. Bravissimo a servire Martinelli che è stato abile e lucido nel cambiare piede e a indirizzare sul secondo palo: palo interno e rete.

Il Giappone ha fatto la sua partita. Ovviamente molto difensiva. Linea difensiva a cinque, molto bassi. Sono ripartiti quando hanno potuto e quando hanno intercettato palloni come in occasione dell’1-0. Il Giappone è uscito ancora una volta all’ultimo minuto, come accaduto nel 2018 contro il Belgio: allora erano andati in vantaggio di due gol. Nel 2022, avevano battuto Germania e Spagna per poi perdere ai rigori contro la Croazia.

Adesso il Brasile agli ottavi affronterà la vincente tra Costa d’Avorio e Norvegia.

Resta solo da annunciare Allegri al Napoli.