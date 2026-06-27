Napoli beffato dalle nerazzurre? L’Atalanta insiste per Gila, l’Inter su Khalaili

Pedullà: "L'Atalanta è arrivata a 20 milioni, il Napoli è fermo a 15 più contropartita. Serve un rilancio". Di Marzio: "Per Khalaili l'Union Saint-Gilloise vuole 25 milioni. Non c'è ancora accordo con il Napoli. Ora è un obiettivo dell'Inter."

Quel complesso rapporto del Napoli con le nerazzurre: dal campo al calciomercato. Che la rivalità con entrambe sia piuttosto accesa è un segreto di Pulcinella e ora sembra che, oltre al campo, tale scontro si sia spostato anche sul mercato. Se la Dea continua a spingere per Gila, l’Inter, reduce dalla doppia beffa Nico Paz–Palestra, si è intromessa nella corsa per Khalaili dell’Union Saint-Gilloise. Il punto di Alfredo Pedullà e Gianluca Di Marzio.

Napoli, il punto su Gila

Riporta Pedullà:

Mario Gila e il suo futuro: le dichiarazioni recenti della Lazio di una presunta incedibilità sono legittime ma fanno parte del gioco, a un anno dalla scadenza del contratto. Possiamo solo confermare che all’Atalanta il profilo piace molto, forse la fuga di notizie di un paio di giorni fa non ha aiutato, in ogni caso Gila non chiude certo alla Dea considerato anche il buonissimo rapporto con Sarri.

L’offerta potrebbe sfondare, con i bonus, il muro dei 20 milioni e convincere la Lazio che rischierebbe di perdere lo specialista spagnolo a parametro zero. Ora tocca al Napoli che ha offerto 15 milioni più bonus, da quella cifra non si è spostato, dando la disponibilità per l’inserimento di almeno una contropartita tecnica tra Rafa Marin e Lucca. Il Napoli ha da tempo l’accordo con Gila per un quinquennale da oltre 3 milioni a stagione, ma serve un rilancio sul cartellino.”

L’Inter su Khalaili

Voglia di sfogarsi dopo la doppia beffa o reale necessità? Quali che siano i motivi, l’Inter di Beppe Marotta e Oaktree è piombata su Anan Khalaili, esterno destro da tempo nel mirino del Napoli. Secondo Gianluca Di Marzio, gli azzurri, pur lavorandoci da circa un mese, non avrebbero ancora trovato l’accordo con il club, che chiede 25 milioni di euro. Adesso, il giocatore è diventato un obiettivo molto concreto per i nerazzurri.