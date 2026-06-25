McTominay si arrende al Brasile: “Vinicius ci ha distrutti, merita molto di più”

Dopo il 3-0 incassato dalla Scozia contro il Brasile ai Mondiali, Scott McTominay si è arreso agli avversari senza giri di parole. Il centrocampista del Napoli ha definito quella con la Seleção "una delle partite più dure" mai giocate

Da avversario, ma anche da intenditore. Dopo la sconfitta per 3-0 della Scozia contro il Brasile ai Mondiali, McTominay non ha cercato alibi: il centrocampista del Napoli si è inchinato alla Seleção e, soprattutto, a un Vinicius Junior che ha definito semplicemente devastante. Ecco le sue parole, tradotte dall’intervista post-partita.

McTominay esalta il Brasile: “Tra i favoriti per il Mondiale”

Alla domanda su quanto sia stato difficile affrontare i verdeoro, il miglior giocatore del Napoli dell’ultima stagione non ha avuto dubbi: “Onestamente, è stata una delle partite più dure che abbia mai giocato. Il Brasile è assolutamente spaventoso quando ingrana. Per me sono tranquillamente tra i primi tre favoriti per vincere questo Mondiale. La velocità, la sicurezza, la qualità palla al piede: sono su un altro livello”.

Un verdetto pesante, da uno dei migliori interpreti del torneo, nel girone che lo aveva messo subito di fronte al Brasile di Ancelotti.

Su Vinicius: “Incredibile, ci ha fatti a pezzi”

Il capitolo più appassionato è quello su Vinicius. Chiesto se ci fosse un giocatore in particolare ad aver creato problemi, McTominay ha risposto: “Vinicius Jr è stato incredibile. Ogni volta che prendeva palla sembrava stesse per succedere qualcosa di pericoloso. Stasera ha fatto a pezzi la nostra difesa. Abbiamo provato cose diverse per fermarlo, ma trovava sempre il modo di passare”.

E sul fatto che il brasiliano, spesso al centro di polemiche più che di elogi, riceva il giusto riconoscimento, lo scozzese è netto: “No. Anzi, penso che Vinicius meriti molto più clamore di quello che riceve. Si parla di tanti giocatori, ma quello che ha fatto contro di noi stasera è stato di livello mondiale. Se continua così, sarà uno dei motivi principali per cui il Brasile arriverà fino in fondo“.

“Sarei scioccato se non arrivassero in fondo”

Niente da recriminare, dunque, e una promozione piena per gli avversari. “Stai dunque puntando forte sul Brasile?”, l’ultima domanda. La risposta di McTominay è un endorsement totale: “Assolutamente. Dopo averli affrontati di persona, sarei scioccato se non fossero nelle fasi finali del torneo. Sono quelli veri”. Parole che fanno onore a uno sportivo capace di riconoscere la superiorità altrui, e che a Napoli — dove hanno imparato a tifare anche per la sua Scozia — suoneranno comunque dolci: il loro McTominay esce dal Mondiale a testa altissima, anche nella sconfitta.