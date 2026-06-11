Guida ai Mondiali, Gruppo C: McTominay, Gilmour e Neres nel girone del Brasile di Ancelotti e del super-Marocco
Il girone più azzurro del Mondiale: il Brasile di Ancelotti è la corazzata, il Marocco semifinalista 2022 la sfidante. E la Scozia di McTominay e Gilmour sogna l'impresa, con Neres in verdeoro.
La guida ai Mondiali 2026 arriva al girone più azzurro di tutti. Il Gruppo C Mondiali 2026 mette insieme Brasile, Marocco, Scozia e Haiti, e per i tifosi del Napoli è quello da vivere con la sciarpa al collo. C’è la corazzata di Ancelotti, c’è l’outsider che non è più una sorpresa, e c’è il cuore azzurro. McTominay, Gilmour e Neres sono i nostri uomini in campo. Ecco la gerarchia, i duelli e i campioni.
Il colpo d’occhio
Quattro squadre, tre continenti e una sola certezza: per i tifosi del Napoli questo è il gruppo da guardare con la sciarpa azzurra al collo.
Le quattro squadre
Brasile, la corazzata di Carletto. Marocco, l’outsider che non è più una sorpresa. Scozia, il cuore azzurro. Haiti, la favola che vale un Mondiale.
La gerarchia
Favorita il Brasile di Ancelotti. Sfidante il Marocco, favorito per il 2° posto con Hakimi. Outsider la Scozia, materasso Haiti.
Il duello
Scozia-Brasile è la partita che vale la guida: la garra britannica contro il talento sudamericano.
Il campione
Vinicius Junior, che può decidere il girone da solo. Ma occhio anche a Hakimi.
L’occhio azzurro
Tripla razione di Napoli: David Neres in verdeoro; e la Scozia di McTominay e Gilmour, che non vede l’ora di affrontare il Brasile, con l’esordio già festa nazionale.
La chicca
La Scozia non supera i gironi di un Mondiale dal 1974: mezzo secolo d’attesa. McTominay vuole rompere la maledizione.