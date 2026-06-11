McTominay tra i migliori 30 dei Mondiali 2026

Il Telegraph lo ha inserito al 22esimo posto, sottolineando che per due stagioni consecutive è stato il miglior giocatore del Napoli. Sul podio: Yamal, Kane, Mbappé.

Il Telegraph ha stabilito quali sono i 30 migliori calciatori che scenderanno in campo per i Mondiali; tra questi, c’è Scott McTominay del Napoli.

McTominay tra i migliori giocatori dei Mondiali

Oggi al via la maggiore competizione calcistica, con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il centrocampista azzurro scenderà in campo per il primo match la notte del 14 giugno, alle ore 3.

Per McTominay sarà un esordio ai Mondiali con la Scozia e su di lui ci sono tante aspettative, specialmente dopo quanto fatto vedere in due stagioni con il Napoli. Il Telegraph lo ha posizionato al 22esimo posto, scrivendo:

McTominay è stato ancora una volta il miglior giocatore del Napoli in questa stagione, segnando 10 gol in 33 presenze in Serie A; la sua squadra è arrivata seconda in campionato. Il 29enne, che ha segnato 14 gol con la Scozia, si aspetta di essere una minaccia per i difensori, con le sue incursioni da centrocampo.

Nella lista sono presenti anche giocatori come Cristiano Ronaldo, Vinicius Jr, Leo Messi, Rodri. Il quotidiano inglese ha messo sul podio Kylian Mbappé (3° posto), Harry Kane (2° posto) e Lamine Yamal (1° posto).

Andrà al Real Madrid? Il presunto interesse dei blancos per lo scozzese

Repubblica Napoli stamani ha scritto di un presunto interessamento del Real Madrid per McTominay, con Marco Azzi:

McTominay non ha ancora rinnovato con la società azzurra ed è già al centro di parecchie voci di mercato: in particolare sul presunto interessamento per lui del Real Madrid.

Con l’exploit avuto negli ultimi due anni in maglia azzurra, perdere un giocatore così per il Napoli sarebbe un duro colpo da digerire. Ma l’estate è ancora lunga e può accadere di tutto. Intanto, i partenopei si preparano a offrirgli dopo il Mondiale un rinnovo di contratto.