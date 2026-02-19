Vinicius vittima di razzismo o abile provocatore? Il dibattito divide la Spagna

“La sensazione, ancora una volta, è quella di un film già visto. Cambiano gli stadi — dal Mestalla all’Estádio da Luz — ma la sceneggiatura resta simile: denuncia, smentita, indagine”. E nel mezzo, un calciatore che continua a segnare, ballare e combattere”. The Athletic va a scavare nel caso Vinicius. Nel caso di un giocatore diviso a metà tra l’essere vittima di razzismo, ma anche accusato di essere un provocatore dove gli epiteti razzisti sono il risultato di una provocazione avvenuta per l’esultanza di un gol o una dichiarazione fuori posto. L’episodio del Da Luz con le parole di Prestianni rivolte al brasiliano e la seguente indagine dell’Uefa sono solo l’ultimo di una serie di eventi che riguardano Vinicius.

I precedenti

Secondo la Liga, dal 2021 ci sono stati 26 episodi di insulti razzisti rivolti a Vinicius Jr in dieci diversi stadi spagnoli. Altri episodi di alto profilo hanno incluso i cori razzisti rivolti contro di lui prima, durante e dopo una partita di campionato del settembre 2022 al Metropolitano dell’Atletico Madrid. Nel gennaio successivo un manichino con la sua maglia fu impiccato vicino al centro sportivo del Real Madrid. Nel giugno 2024 tre tifosi del Valencia furono condannati con pene sospese per gli insulti razzisti al Mestalla: la prima condanna penale di questo tipo in uno stadio spagnolo. L’episodio più recente è arrivato ad Albacete il mese scorso, quando una banana è stata lanciata contro Vinicius Jr durante una gara di Copa del Rey.

Ma molti ritengono che il giocatore in qualche modo… ci marci

“A Valencia, dopo gli incidenti finiti sui giornali di tutto il mondo, hanno ritenuto di essere loro le vere vittime. Il quotidiano locale Superdeporte arrivò a raffigurarlo in prima pagina come Pinocchio. Anche Netflix è stata citata in giudizio dal club per presunte inesattezze in un documentario dedicato al brasiliano. Mourinho ha dichiarato: “Quando segni un gol così, lo celebri in modo rispettoso e torni indietro. In ogni stadio in cui gioca Vinicius succede qualcosa. Sempre.” Il Benfica ha sostenuto che sarebbe stato impossibile per i giocatori del Real sentire le parole di Prestianni. Ma Kylian Mbappé ha dichiarato di aver sentito l’argentino ripetere più volte l’insulto”.

Leggi anche: Su Vinicius e il razzismo Mourinho ha toccato il fondo: assurdo e offensivo

Vinicius è diventato un simbolo

“Gioca nel Real Madrid, che è la squadra più amata e più odiata in Spagna,” spiegava l’ex nazionale Alberto Edjogo-Owono. Spesso il dibattito si sposta: non più il razzismo, ma il suo modo di esultare, di ballare, di provocare. Nel 2023 ha ricevuto il Premio Socrates al Pallone d’Oro per il suo impegno contro il razzismo. “Resterò forte nella lotta contro il razzismo,” disse nel discorso di accettazione. In una conferenza stampa, tra le lacrime, spiegò quanto tutto questo lo stesse segnando: “Le cose sono peggiorate da quando ho denunciato la prima volta. Le persone non vengono punite e si sentono autorizzate a continuare. Voglio solo giocare e poter andare negli stadi senza che nessuno mi disturbi per il colore della mia pelle.”