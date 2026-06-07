McTominay segna in amichevole contro la Bolivia: “Domina il centrocampo con autorevolezza e classe”

Scott McTominay si sta preparando al suo primo Mondiale con la Scozia e ieri ha segnato un gol nell’amichevole contro la Bolivia, terminata 4-0. Il centrocampista del Napoli ha segnato la rete del 2-0; non è stato nominato come migliore in campo, ma è riuscito a contribuire alla vittoria della sua squadra.

McTominay scores for Scotland against Bolivia. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/WfTryU4quw — (fan) Dan (@_Utd_Dan) June 6, 2026

McTominay a segno nell’amichevole tra Scozia e Bolivia

Scottish Sun ha dato voto 8 alla sua prestazione; non è stata la valutazione più alta, ma tra i migliori in campo:

La stella del Napoli ha conquistato la sua 70esima presenza in Nazionale. Ha coronato una splendida azione della Scozia segnando il suo 15esimo gol con la maglia del suo Paese. Il centrocampista sembra destinato a vivere un Mondiale memorabile.

Anche il quotidiano Daily Record ha rilasciato un commento sulla prestazione di McTominay:

Anche Scott è stato uno dei protagonisti delle prime fasi di gioco, dominando il centrocampo con autorevolezza e classe, mettendo in mostra tutta la sua qualità. Ed è stato proprio l’uomo del Napoli a dare il via all’azione che ha portato al gol del vantaggio di Lawrence Shankland dopo appena quattro minuti, con uno splendido passaggio rasoterra che ha aperto il gioco sulla sinistra.

Sarà il suo primo Mondiale e vuole viverlo certamente da protagonista, cancellando Euro 2024, in cui la Scozia non riuscì a superare il proprio girone.

Inoltre, McTominay è stato proprio il trascinatore di questa storica qualificazione, grazie a un gol in rovesciata contro la Danimarca, che ha permesso al suo Paese di tornare nella competizione calcistica più importante dopo 28 anni.