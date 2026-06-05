Napoli, inizio da paura per Allegri. La prima è Genoa-Napoli poi Napoli-Como e Inter-Napoli alla terza (LIVE)
Inizio durissimo per Allegri: alla seconda Fabregas e alla terza i campioni d'Italia. Alla quarta Napoli-Bologna. Alla quinta Fiorentina-Napoli, all'ottava Napoli-Roma. Juve-Napoli alla decima. Napoli-Milan alla 15esima. L'ultima al Maradona contro l'Atalanta di Sarri e Giuntoli
Inizio da paura per il Napoli di Allegri. La prima è in casa del Genoa il 23 agosto. Dopodiché alla seconda giornata Napoli-Como e alla terza Inter-Napoli. Peggio non poteva andare ma tanto prima o poi il Napoli dovrà incontrarle tutte. Meglio partire sapendo che non si potranno commettere passi falsi.
Il Napoli affronterà questo inizio di campionato con Massimiliano Allegri in panchina. È lui il prescelto anche se non ha ancora firmato. Succede ad Antonio Conte che in due anni ha portato a casa un primo e un secondo posto. I campioni d’Italia – com’è stranoto – sono i nerazzurri dell’Inter. Come anticipato da De Laurentiis, il Napoli giocherà la prima partita fuori casa. A Genova.
Anche nel girone di ritorno Como alla seconda giornata e Inter alla terza.
Prima giornata: Genoa-Napoli (23 agosto)
Seconda giornata: Napoli-Como
Terza: Inter-Napoli
Quarta: Napoli-Bologna
Quinta: Fiorentina-Napoli
Sesta: Napoli-Frosinone
Settima: Venezia-Napoli
Ottava: Napoli-Roma
Nona: Monza-Napoli (infrasettimanale)
Decima: Juventus-Napoli
Undicesima: Napoli-Lazio
Dodicesima: Napoli-Torino
13esima: Sassuolo-Napoli
14esima: Napoli-Lecce
15esima: Napoli-Milan
16esima: Atalanta-Napoli
17esima: Parma-Napoli
18esima: Napoli-Cagliari
19esima: Udinese-Napoli
Girone di ritorno del Napoli di Allegri
20esima: Napoli-Fiorentina
21esima: Como-Napoli
22esima: Napoli-Inter
23esima: Lecce-Napoli
24esima: Napoli-Juventus
25esima: Lazio-Napoli
26esima: Frosinone-Napoli
27esima: Napoli-Parma
28esima: Bologna-Napoli
29esima: Napoli-Venezia
30esima: Cagliari-Napoli
31esima: Napoli-Sassuolo
32esima: Milan-Napoli
33esima: Napoli-Udinese
34esima: Roma-Napoli
35esima: Napoli-Monza
36esima: Napoli-Genoa
37esima: Torino-Napoli
38esima: Napoli-Atalanta