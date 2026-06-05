Napoli, inizio da paura per Allegri. La prima è Genoa-Napoli poi Napoli-Como e Inter-Napoli alla terza (LIVE)

Napoli, De Laurentiis: “Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se lo avesse, non potrebbe annunciarlo”

di Fabio Serra - "De Bruyne e Lukaku se dovranno andare via, andranno via. È pieno di calciatori nel mondo. Faremo una conferenza sullo stadio, il Napoli sta vincendo senza strutture. Ho vinto il tricolore anche con un allenatore (Spalletti) che in Italia non aveva vinto nulla. Le celebrazioni del centenario del Napoli dureranno un anno"