Il Napoli ai Mondiali: McTominay poteva giocare con l’Inghilterra, Lukaku cerca riscatto

Il Guardian dedica una scheda a ogni calciatore presente nel torneo, tra cui i cinque azzurri della spedizione: oltre a McTominay e Lukaku, ci sono De Bruyne, Lang e Olivera.

I giocatori del Napoli celebrati dal Guardian

Il Guardian ha rilasciato una scheda per ogni calciatore che giocherà i Mondiali. Tra questi, sono presenti quelli del Napoli: Scott McTominay con la Scozia; Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku con il Belgio; Noa Lang con l’Olanda e Mathias Olivera con l’Uruguay.

Sul centrocampista scozzese, il quotidiano britannico scrive:

Il più grande regalo di Alex McLeish alla sua nazione durante il suo secondo mandato da ct della Scozia è stato convincere McTominay a vestire la maglia blu scuro della Nazionale. Senza la determinazione di McLeish, oggi potrebbe essere un giocatore dell’Inghilterra. È celebrato anche a Napoli, dopo aver fatto parte della squadra vincitrice dello scudetto 2024-25.

Il Guardian scrive anche di Lang, che rientrerà dal prestito al Galatasaray e quest’estate ha tutta la voglia di dimostrare a Max Allegri di poter essere un calciatore da Napoli:

Ha cambiato sei club nelle ultime cinque stagioni. I suoi compagni di Nazionale lo chiamano “problema”. Ma Lang ha dimostrato più volte di saper giocare un grande calcio e non è mai stato a corto di fiducia in se stesso. Quest’estate contenderà a Cody Gakpo il posto sulla fascia sinistra.

Anche Olivera scenderà in campo per rappresentare il suo Paese, l’Uruguay:

Sebbene si sia affermato come terzino sinistro, Bielsa lo schiera come difensore centrale. Si è messo in mostra fin da giovane grazie alla sua velocità, alla potenza fisica e alla qualità nel tiro. Sotto la guida di José Bordalás è diventato un titolare fisso e ha debuttato con la Nazionale uruguaiana nel 2019. Dopo aver giocato il Mondiale del 2022 ha conquistato due scudetti con il Napoli.

De Bruyne e Lukaku i veterani del Belgio

Il quotidiano britannico si sofferma su De Bruyne e Lukaku, che rappresenteranno il Belgio di Rudi Garcia quest’estate, per cercare di centrare almeno il terzo posto del Mondiale 2018:

Che cosa hanno in comune Musiala, Gavi e Anthony Gordon? Hanno tutti partecipato alla KDB Cup, il prestigioso torneo giovanile che prende il nome da Kevin De Bruyne. Arriva a questo Mondiale come uno dei veterani; comunque vada, il futuro della famiglia sembra luminoso, dopo che sono emerse immagini del figlio Rome, di sette anni, mentre segna alcuni dei classici gol del padre con il Real Casarea, una società di Napoli.

Alcuni attaccanti non segnano 90 gol in tutta la loro carriera. Lukaku è arrivato a questo Mondiale avendo segnato 90 reti soltanto con la Nazionale. Più del doppio rispetto a qualsiasi altro giocatore belga. In questo torneo avrà una missione personale. Quattro anni fa, in Qatar, non era al meglio della condizione; la scorsa stagione Lukaku ha avuto la sua dose di sfortuna con un infortunio al bicipite femorale, che ha provocato tensioni con lo staff tecnico e la dirigenza del Napoli. Ma anche senza aver accumulato molti minuti, i difensori continueranno a temere la sua forza e la sua efficacia.