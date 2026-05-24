McTominay il faro nella tempesta, il leader indiscusso di questo Napoli

I numeri recitano 10 gol in campionato (attendendo stasera) e 4 in 8 presenze in Champions League. L’anno scorso chiuse a 13: 12 in campionato e 1 in Coppa Italia contro il Palermo. Lo scozzese ha aperto questa Serie A come l’aveva chiusa, con un gol (stavolta non contro il Cagliari e non in rovesciata) di testa su assist di Politano alla prima contro il Sassuolo. Poi un momento di appannamento, dovuto alla frenetica e forzata coesistenza dei cosiddetti Fab 4, che lo hanno visto relegato in un ruolo non proprio congeniale di esterno sinistro. Ne ha sofferto, c’è da dirlo, ma non per questo si è sentito una sola lamentela uscire dalla sua bocca. Sguardo concentrato, testa bassa e solita corsa.

Poi il ritorno al gol a ottobre in quel 3-1 contro l’Inter al Maradona: lo splendido destro al volo che valse il momentaneo 2-0 e che fu premiato come rete del mese. Lì il Napoli sembrò davvero pronto a ripetersi, poi sappiamo com’è andata.

I gol, tuttavia, hanno un peso, e quelli segnati dallo scozzese tendenzialmente pesano da una tonnellata in su. Non c’è partita che scotta in cui sai che lui non lascerà il segno. È sicurezza, è garanzia, è l’amico che ti copre le spalle nei momenti difficili.

L’esempio più lampante è la doppietta messa a segno a San Siro contro l’Inter l’11 gennaio 2026 e, soprattutto, il gol che realizzò durante il post-partita quando si mise a elencare tutti gli infortuni subiti dal Napoli e disse chiaro e tondo: “Provate a togliere i giocatori chiave ai nerazzurri, vediamo che succede. No De Bruyne, no Lukaku” eccetera. Gli interisti letteralmente impazzirono, tant’è che ancora oggi ricordano quelle parole con l’ironia ferita della lesa maestà. Scott ha proprio un’attenzione particolare per i colori nerazzurri, c’è da dirlo. Furono parole che dimostrarono che leader non lo era solo in campo, ma soprattutto fuori.

Oltre a questi è bene ricordare il gol dell’1-0 a Cagliari, quello al Tardini a riaccendere le speranze in un match che poi le avrebbe definitivamente spente, e quello di domenica scorsa contro il Pisa che ha aperto la strada verso la matematica qualificazione in Champions del Napoli. Come detto, la partita conta? Lui è lì. E un calciatore capace di mostrare una tale capacità di essere decisivo non può che essere un campione. Segnò anche a Copenaghen prima della ritirata.

Quest’anno, tolta la Supercoppa, non ha alzato altri trofei, ma ciò non toglie che si sia riconfermato il miglior centrocampista della Serie A.