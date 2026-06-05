Allegri diventerà mai allenatore del Napoli? Le inquietanti parole di Branchini (il suo procuratore)

"Non c'è mai stato alcun contatto col Milan, è un tesserato rossonero". Significa che siamo in alto mare. Mentre Italiano sta per accasarsi in Turchia. Il Napoli diventerà la prima scossa della Serie A?

Massimiliano Allegri diventerà mai allenatore del Napoli? La domanda è più che legittima visto quel che sta accadendo. La situazione del tecnico livornese è particolarmente originale. Il Napoli si trova in un cul de sac. Apparentemente nel club nessuno è preoccupato, a cominciare da Aurelio De Laurentiis che ieri in conferenza stampa ha parlato di regole federali che impediscono al Napoli di annunciare il nuovo tecnico. Ci permettiamo di dissentire. Non si tratta di strane regole federali, si tratta di un contratto. Allegri è un dipendente del Milan. È stato licenziato ma non si è dimesso. Non c’è stata alcuna risoluzione del contratto con eventuale pagamento della cosiddetta buonuscita.

Branchini: “È sotto contratto col Milan”

Non solo. A rendere la situazione più inquietante ci ha pensato il procuratore di Acciughina (il soprannome di Allegri), ossia il noto agente Giovanni Branchini che ieri a Sportitalia ha candidamente ammesso che non c’è mai stato alcun contatto tra il tecnico il club rossonero. Il che vuol dire che la situazione è in alto mare, a meno che non si sia trattato di un bluff (probabilmente per mettere pressione al Milan).

Ieri sera a Sportitalia – emittente che segue con particolare attenzione le notizie e le sfumature di calciomercato – Branchini ha detto:

“Quando si deciderà la situazione con il Milan? Quando ci sarà un contatto con la società che esprimerà le sue intenzioni”. Ossia siamo ancora a pane di grano.

E ancora:

“Allegri è sotto contratto per la prossima stagione e, fino a prova contraria, è un tesserato del Milan, salvo eventuali e ipotetici accordi diversi da quelli attuali. Se è complicato capire con chi relazionarsi nel Milan? No, non c’è stato nessun contatto. Al limite è stato complicato il modo in cui è stato comunicato l’esonero, con un comunicato stampa e non direttamente come da prassi all’allenatore. Poi è stato posto rimedio con una Per, come da prassi. Non c’è stato alcun contatto, quindi non c’è nessuna complicazione”.

Vincenzo Italiano sta andando al Besiktas

Stiamo quindi al momento parlando del nulla, anche prendendo per buona che si tratti di una forzatura. Allegri vorrebbe per sé due milioni lordi e tre per il suo staff. Il Milan – forte dell’accordo che ha col Napoli – vorrebbe tutt’al più concedergli 500mila euro. Nei giorni scorsi il Corriere della sera ha scritto che Allegri minaccia di restare un anno fermo, così peserebbe sulle casse del club rossonero per 13,6 milioni di euro. In tutto questo il Napoli continua a essere senza allenatore. Vincenzo Italiano (l’uomo che è stato fino all’ultimo in ballottaggio col livornese) sta anche per accasarsi in Turchia, al Besiktas. Il Napoli potrebbe essere il primo caso di squadra scossa, senza tecnico. Va anche detto che i cavalli scossi – utilizzando un termine da Palio di Siena – ogni tanto vincono anche.