La rovesciata di McTominay con la Scozia, per il Times è “uno dei momenti per cui amiamo il calcio”

Basandosi sulla vittoria del Psg 5-4 in semifinale di Champions contro il Bayern Monaco, il Times l’ha definita una “partita che ci ha ricordato perché amiamo il calcio” e ha chiamato a rapporto i suoi autori per nominare un momento o un match che ha fatto pensare loro questo. Kit Shepard ha scelto la partita del 18 novembre 2025 tra Scozia e Danimarca, terminata 4-2, che ha portato la squadra di casa a qualificarsi ai Mondiali; in quella gara Scott McTominay segnò con una rovesciata, poi diventata un murale a Glasgow.

Il gol di McTominay in rovesciata con la Scozia omaggiato dal Times

Shepard ha motivato la sua scelta spiegando che è stato molto felice della qualificazione della Scozia, nonostante lui sia inglese, perché è arrivata dopo 28 anni da quando non giocava un Mondiale e con una vittoria che include una rovesciata a rendere ancora più spettacolare il momento.

McTominay regalò un bel momento ai suoi tifosi, tant’è che è stato creato un murale alto 11 metri apposta a Glasgow per omaggiare la qualificazione storica del Paese in un Mondiale. Il centrocampista non è solo uno dei pilastri del Napoli, ma anche della sua Nazionale, e quest’estate proverà a rendere la Scozia un’outsider della competizione.